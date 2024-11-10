Силы обороны Украины поразили склады с боеприпасами в Брянской области РФ

Силы обороны Украины нанесли удар по складам с боеприпасами 1060 центра материально-технического обеспечения в Брянской области России. В результате атаки возник пожар с детонацией.
Главные тезисы
- Силы обороны Украины нанесли удар по складам с боеприпасами в Брянской области России, вызвав пожар с детонацией.
- Результаты объективного контроля свидетельствуют о наличии точек возгорания и вторичной детонации на объекте.
- Произошедшая атака нанесла ущерб вооруженным силам РФ, Генштаб подтвердил факт удара и фиксацию взрывов на месте.
Генштаб подтвердил удар по складам с боеприпасами в Брянской области РФ
Как отмечается, в результате удара зафиксировано, по меньшей мере, 8 взрывов.
На шесть утра на объекте в Брянской области продолжался сильный пожар. Результаты поражения уточняются.
Что известно о "хлопке" в Брянске
Как заявил губернатор Брянской области Александр Богомаз, российское ПВО якобы сбило 15 БПЛА в небе над регионом. При этом Брянский губернатор заверил, что "пострадавших и разрушений нет".
Вместе с тем в СМИ стали появляться многочисленные кадры с пожаром и звучали сообщения, что целью воздушной атаки могла быть местная военная часть.
Уже ближе к утру губернатор Брянской области все же подтвердил информацию о возгорании, однако стал утверждать, что "в результате атаки беспилотника в Брянске произошло возгорание нежилых построек".
Между тем, в российских медиа и OSTIN-аналитики пишут, что удар дронов мог быть по 1060-му центру материально-технического обеспечения Вооруженных сил РФ. Впрочем, эта информация не подтверждена.
@GeoConfirmed @UAControlMap @FaytuksNetwork— Rocket Man (@Grimm_Intel) November 10, 2024
Ukraine has seemingly struck the 1060th Center for Material-Technical Support of the Russian Armed Forces in Bryansk.
POV, Looking west 53.2152618, 34.4220586
Strike location 53.2247723, 34.3965418
Source in replies pic.twitter.com/89Co8QLUdN
Впоследствии российское минобороны заявило, что якобы сбило 70 украинских БПЛА самолетного типа, среди которых более 30 двигались в сторону Москвы.
оккупанты традиционно сообщили, что якобы сбили все беспилотники, среди которых 34 — над территорией Московской области.
Кроме того, якобы еще 14 сбито над Брянской, по семь — над Орловской и Калужской, шесть — над Курской и две — над Тульской областями.
Больше по теме
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-