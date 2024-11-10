Силы обороны Украины поразили склады с боеприпасами в Брянской области РФ

Силы обороны Украины нанесли удар по складам с боеприпасами 1060 центра материально-технического обеспечения в Брянской области России. В результате атаки возник пожар с детонацией.

Генштаб подтвердил удар по складам с боеприпасами в Брянской области РФ

Как отмечается, в результате удара зафиксировано, по меньшей мере, 8 взрывов.

На шесть утра на объекте в Брянской области продолжался сильный пожар. Результаты поражения уточняются.

Совместная удачная боевая работа всех составляющих сил обороны по важным целям вооруженных сил РФ будет продолжаться, — отмечает Генштаб. Поделиться

Что известно о "хлопке" в Брянске

Как заявил губернатор Брянской области Александр Богомаз, российское ПВО якобы сбило 15 БПЛА в небе над регионом. При этом Брянский губернатор заверил, что "пострадавших и разрушений нет".

Вместе с тем в СМИ стали появляться многочисленные кадры с пожаром и звучали сообщения, что целью воздушной атаки могла быть местная военная часть.

Фото — росСМИ

Уже ближе к утру губернатор Брянской области все же подтвердил информацию о возгорании, однако стал утверждать, что "в результате атаки беспилотника в Брянске произошло возгорание нежилых построек".

Между тем, в российских медиа и OSTIN-аналитики пишут, что удар дронов мог быть по 1060-му центру материально-технического обеспечения Вооруженных сил РФ. Впрочем, эта информация не подтверждена.

@GeoConfirmed @UAControlMap @FaytuksNetwork



Ukraine has seemingly struck the 1060th Center for Material-Technical Support of the Russian Armed Forces in Bryansk.



POV, Looking west 53.2152618, 34.4220586



Strike location 53.2247723, 34.3965418



Source in replies pic.twitter.com/89Co8QLUdN — Rocket Man (@Grimm_Intel) November 10, 2024

Впоследствии российское минобороны заявило, что якобы сбило 70 украинских БПЛА самолетного типа, среди которых более 30 двигались в сторону Москвы.

оккупанты традиционно сообщили, что якобы сбили все беспилотники, среди которых 34 — над территорией Московской области.

Кроме того, якобы еще 14 сбито над Брянской, по семь — над Орловской и Калужской, шесть — над Курской и две — над Тульской областями.