Силы обороны Украины впервые ударили ракетами ATACMS по РФ

В ночь на 19 ноября Силы обороны Украины впервые нанесли удар по территории России с помощью американских дальнобойных ракет ATACMS.

Что известно о первом ударе Украины ракетами ATACMS вглубь РФ

Как сообщает издание со ссылкой на источник в Силах обороны, удар был нанесен по 67-му арсеналу ГРАУ в городе Карачев Брянской области РФ с помощью баллистической ракеты ATACMS.

Официальные представители власти или военного руководства Украины пока не комментировали эту информацию.

Силы обороны Украины поразили арсенал ГРАУ РФ в Брянской области

Как сообщает Генштаб, в ночь на 19 ноября подразделения Вооруженных сил Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, нанесли огневое поражение по арсеналу 1046 года центра материально-технического обеспечения в районе города Карачев Брянской области РФ.

По данным Генштаба, по состоянию на 02.30 в эту ночь зафиксировано 12 вторичных взрывов и детонация в районе цели.

Поражение складов с боеприпасами для армии российских окупантов с целью прекращения вооруженной агрессии РФ против Украины будет продолжаться, — добавили в Генштабе. Поделиться

Как отметил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко, по арсеналу был совершен удар.