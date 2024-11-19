Силы обороны Украины впервые ударили ракетами ATACMS по РФ

В ночь на 19 ноября Силы обороны Украины впервые нанесли удар по территории России с помощью американских дальнобойных ракет ATACMS.
Главные тезисы
- Силы обороны Украины ударили по территории РФ ракетами ATACMS впервые, нанеся удар по 67 арсеналу ГРАУ в городе Карачев Брянской области.
- Согласно сообщениям, подразделения Вооруженных сил Украины нанесли огневое поражение по арсеналу ГРАУ РФ, спровоцировав 12 вторичных взрывов.
- Целью поражения было прекращение вооруженной агрессии РФ против Украины, в результате чего пострадал состав боеприпасов для армии российских оккупантов.
- Информацию об этом событии пока не комментировали власти или военное руководство Украины, но действие было подтверждено представителями Генштаба.
Что известно о первом ударе Украины ракетами ATACMS вглубь РФ
Как сообщает издание со ссылкой на источник в Силах обороны, удар был нанесен по 67-му арсеналу ГРАУ в городе Карачев Брянской области РФ с помощью баллистической ракеты ATACMS.
Официальные представители власти или военного руководства Украины пока не комментировали эту информацию.
Силы обороны Украины поразили арсенал ГРАУ РФ в Брянской области
Как сообщает Генштаб, в ночь на 19 ноября подразделения Вооруженных сил Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, нанесли огневое поражение по арсеналу 1046 года центра материально-технического обеспечения в районе города Карачев Брянской области РФ.
По данным Генштаба, по состоянию на 02.30 в эту ночь зафиксировано 12 вторичных взрывов и детонация в районе цели.
Как отметил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко, по арсеналу был совершен удар.
По словам Коваленко, там хранились артиллерийские боеприпасы, включая северокорейские снаряды "к их системам". Кроме того, там присутствуют управляемые авиационные бомбы (КАБы), зенитные ракеты и боеприпасы к реактивным системам залпового огня (РСЗО).
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