Удар РФ по Днепру межконтинентальной баллистической ракетой — фото обломков и новые детали

По словам редакции телеканала CNN, она получила от своих инсайдеров в украинских силах безопасности фото, на которых, как утверждается, представлены обломки ракеты, которой армия РФ атаковала Днепр 21 ноября.

Как выглядят обломки российской МБР

21 ноября власти Украины публично обвинили Россию в запуске межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) по Днепру, что, вероятно, станет первым случаем применения Москвой такого оружия за более чем 1000 дней войны.

Что важно понимать, фрагменты, запечатленные на фото, не обязательно принадлежат к одной ракете.

Один из западных чиновников, говоривших на условиях анонимности, выразил сомнение в том, что эта ракета — МБР (межконтинентальная баллистическая ракета).

Фото: CNN

На этом фоне журналисты обратились к экспертам по вооружениям с просьбой посмотреть фотографии и высказать свои оценки.

Что говорят специалисты об обломках российской ракеты

На месте падения ракеты, которую российский диктатор Владимир Путин назвал новейшей разработкой российской оборонки, обнаружили деталь, которую производили для ракеты "Булава”.

Что важно понимать, серийное производство этой ракеты продолжается с конца 2000-х годов.

Это может свидетельствовать о том, что в ракете, примененной в четверг российской армией, могут использоваться не такие новые технологии, как рассказывал Путин в своем видеообращении, — предполагают эксперты. Поделиться

Журналист “Радио Свобода” Марк Крутов обратил внимание на номера детали, присвоенные ей во время производства.

После этого ему удалось найти на сайте госзакупок договор от 2013 года на разработку рабочей документации для подготовки серийного производства запчастей для комплекса "ЗК-30" — другое название межконтинентальной баллистической ракеты Р-30 "Булава".

Специалисты отмечают, что ракета "Булава" не самая новая в арсенале российской армии. Ее разработка началась еще в 1990-е годы.