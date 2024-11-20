Путин попытается запугать Трампа. Причем здесь ракета РС-26 "Рубеж"

20 ноября сетью распространялась информация о возможном применении против Украины российской ракеты РС-26 "Рубеж". Таким образом, Кремль пытается усилить панику среди украинцев на поднять ставки на предстоящих переговорах с новым президентом США Дональдом Трампом.

Путин вытянул еще один свой "козырь"

Директор New Geopolitics Research Network Михаил Самусь обращает внимание на то, что страна-агрессорка РФ начала использовать гибридный подход, когда эффект реальных событий — ракетных ударов, будет мультиплицироваться за счет информационно-психологических атак.

Одна из самых крупных состоялась 20 ноября, когда украинцев пытались напугать применением ракеты РС-26 "Рубеж", однако ГУР сразу опровергло фейк врага.

Что важно понимать, новая российская ракета средней дальности РС-26 "Рубеж" предназначена для нанесения ядерных ударов, но достоверной информации о ней не так много.

Она считается копией советской ракеты РС-10 "Пионер", уничтоженной по договору о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД) в 1990-х годах. А уже при каденции Путина, в нарушение договора РСМД, они начали производиться. Дальность этих ракет — 5-6 тысяч км. То есть баллистическая траектория гораздо выше. Полторы тонны даже обычного заряда — это большая угроза, — подчеркнул эксперт. Поделиться

Путин будет усиливать давление на Трампа

По мнению эксперта, применение такой ракеты станет реальным поднятием ставок в противостоянии с Европой и в первую очередь с США.

Она может долететь не только до Европы, но и до Штатов. Если страна-агрессор РФ действительно применит такую ракету по территории Украины — это станет настоящим вызовом для международного сообщества со стороны Кремля.

Вполне возможно, Путин может применить такую ракету без ядерных компонентов для игры на силу.

По его словам, ракета РС-26 "Рубеж" как и ракета РС-10 "Пионер" — это признак "холодной войны".

Самусь обратил внимание на то, что миллиардер Илон Маск и некоторые другие члены команды Трампа постоянно пугают мир началом Третьей мировой войны на фоне усиления помощи Украины.