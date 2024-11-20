Путін спробує залякати Трампа. До чого тут ракета РС-26 "Рубіж"

20 листопада мережею активно ширилася інформація про можливе застосування проти України російської ракети РС-26 "Рубіж". Таким чином Кремль намагається посилити паніку серед українців на підняти ставки на майбутніх переговорах з новим президентом США Дональдом Трампом.

Путін дістав ще один свій “козир”

Директор New Geopolitics Research Network Михайло Самусь звертає увагу на те, що країна-агресорка РФ почала використовувати гібридний підхід, коли ефект реальних подій - ракетних ударів, буде мультиплікуватися за рахунок інформаційно-психологічних атак.

Одна з найбільших відбулася 20 листопада, коли українців намагалися налякати застосуванням ракети РС-26 "Рубіж", проте ГУР одразу спростувало фейк ворога.

Що важливо розуміти, нова російська ракета середньої дальності РС-26 "Рубіж" призначена для нанесення ядерних ударів, але достовірної інформації про неї не так багато.

Вона вважається копією радянської ракети РС-10 "Піонер", яка була знищена за договором про ліквідацію ракет середньої і малої дальності (РСМД) в 1990-х роках. А вже за каденції Путіна, у порушення договору РСМД, вони почали вироблятися. Дальність цих ракет - 5-6 тисяч км. Тобто, балістична траєкторія набагато вища. Півтори тонни навіть звичайного заряду - це велика загроза, - підкреслив експерт. Поширити

Путін буде посилювати тиск на Трампа

На переконання експерта, застосування такої ракети стане реальним підняттям ставок у цій війні.

Вона може долетіти не лише до Європи, а й до США. Якщо країна-агресорка РФ дійсно застосує таку ракету по території України - це стане справжнім викликом для міжнародної спільноти з боку Кремля.

Цілком можливо, що Путін може застосувати таку ракету без ядерної компоненти для гри на силу.

За його словами, ракета РС-26 "Рубіж" як і ракета РС-10 "Піонер" - це ознака "холодної війни".

Самусь звернув увагу на те, що мільярдер Ілон Маск та деякі інші члени команди Трампа постійно лякають світ початком Третьої світової війни на тлі посилення допомоги України.