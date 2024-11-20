Путін спробує залякати Трампа. До чого тут ракета РС-26 "Рубіж"

20 листопада мережею активно ширилася інформація про можливе застосування проти України російської ракети РС-26 "Рубіж". Таким чином Кремль намагається посилити паніку серед українців на підняти ставки на майбутніх переговорах з новим президентом США Дональдом Трампом.
Головні тези:
- Використання ракети РС-26 є частиною гібридного підходу РФ.
- Попри це, вона може стати реальною загрозою для Європи та США, а застосування її над територією України - викликом для міжнародної спільноти.
- Путін може використовувати цю ракету для психологічного тиску на Трампа.
Путін дістав ще один свій “козир”
Директор New Geopolitics Research Network Михайло Самусь звертає увагу на те, що країна-агресорка РФ почала використовувати гібридний підхід, коли ефект реальних подій - ракетних ударів, буде мультиплікуватися за рахунок інформаційно-психологічних атак.
Одна з найбільших відбулася 20 листопада, коли українців намагалися налякати застосуванням ракети РС-26 "Рубіж", проте ГУР одразу спростувало фейк ворога.
Що важливо розуміти, нова російська ракета середньої дальності РС-26 "Рубіж" призначена для нанесення ядерних ударів, але достовірної інформації про неї не так багато.
Путін буде посилювати тиск на Трампа
На переконання експерта, застосування такої ракети стане реальним підняттям ставок у цій війні.
Вона може долетіти не лише до Європи, а й до США. Якщо країна-агресорка РФ дійсно застосує таку ракету по території України - це стане справжнім викликом для міжнародної спільноти з боку Кремля.
Цілком можливо, що Путін може застосувати таку ракету без ядерної компоненти для гри на силу.
За його словами, ракета РС-26 "Рубіж" як і ракета РС-10 "Піонер" - це ознака "холодної війни".
Самусь звернув увагу на те, що мільярдер Ілон Маск та деякі інші члени команди Трампа постійно лякають світ початком Третьої світової війни на тлі посилення допомоги України.
Путін зрозумів, що це і є ахіллесова п'ята адміністрації республіканця, тому спробує залякати нового президента США, щоб проводити переговори щодо війни на своїх умовах.
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