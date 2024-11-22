Це блеф. У чому полягає парадоксальність дій Путіна на тлі війни

Команда ІSW звертає увагу на те, що останні заяви нелегітимного президента РФ Володимира Путіна демонструють хаотичність Кремля у визначенні "червоних ліній". Це змушує засумніватися у реальній готовності диктатора до ескалації.

Путін не може підтвердити свої погрози діями

Американський Інститут вивчення війни наголошує, що російський диктатор у своїй заяві від 21 листопада демонструє, що риторика Кремля стосовно ескалації здебільшого залишається лише на рівні вербальних залякувань.

Як відомо, останні погрози Москви були націлені саме на тих союзників Києва, які дозволили Україні завдавати далекобійних ударів по "російській території".

Попри це, Володимир Путін чомусь продовжує ігнорувати той факт, що Сили оборони України роками завдають ударів по окупованих територіях, які Кремль незаконно проголошує частиною Росії.

Що важливо розуміти, насамперед йдеться про Крим, який країна-агресорка окупувала ще 10 років тому.

Ба більше, ні для кого не секрет, що Україна регулярно атакує Крим американськими ракетами ATACMS та британськими Storm Shadow, починаючи з квітня 2023 року.

Однак цей факт не надто непокоїть російського диктатора, який тільки погрожує відплатою, однак насправді жодним чином на це не реагує.

Союзники України розкусили блеф Путіна

Як зазначають західні аналітики, риторика нелегітимного президента РФ щодо "червоних ліній" постійно змінюється, що підриває її ефективність.

Володимир Путін дуже багато разів погрожував серйозними наслідками союзникам Києва за допомогу, яку вони надають Україні, але жодного разу не реалізував обіцяного.

Врешті-решт більшість партнерів України дійшли висновку про те, що більшість погроз російського диктатора — це блеф.