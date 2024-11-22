Это блеф. В чем парадоксальность действий Путина на фоне войны

Команда ІSW обращает внимание на то, что последние заявления нелегитимного президента РФ Владимира Путина демонстрируют хаотичность Кремля в определении "красных линий". Это заставляет усомниться в реальной готовности диктатора к эскалации.

Путин не может подтвердить свои угрозы действиями

Американский Институт изучения войны отмечает, что российский диктатор в своем заявлении от 21 ноября демонстрирует, что риторика Кремля по отношению к эскалации в основном остается на уровне вербальных запугиваний.

Как известно, последние угрозы Москвы были нацелены именно на тех союзников Киева, которые разрешили Украине наносить дальнобойные удары по "российской территории".

Несмотря на это, Владимир Путин почему-то продолжает игнорировать тот факт, что Силы обороны Украины годами наносят удары по оккупированным территориям, которые Кремль незаконно провозглашает частью России.

Что важно понимать, прежде всего, речь идет о Крыме, который страна-агрессорка оккупировала еще 10 лет назад.

Более того, ни для кого не секрет, что Украина регулярно атакует Крым американскими ракетами ATACMS и британскими Storm Shadow, начиная с апреля 2023 года.

Однако этот факт не слишком беспокоит российского диктатора, который только пугает возмездием, однако, на самом деле, никоим образом на это не реагирует.

Союзники Украины раскусили блеф Путина

Как отмечают западные аналитики, риторика нелегитимного президента РФ по "красным линиям" постоянно меняется, что подрывает ее эффективность.

Владимир Путин очень много раз угрожал серьезными последствиями союзникам Киева за помощь, которую они оказывают Украине, но ни разу не реализовал обещанное.

В конце концов, большинство партнеров Украины пришли к выводу, что большинство угроз российского диктатора — это блеф.