Согласно данным издания The Times, в распоряжении Сил обороны Украины находится около 50 американских тактических ракет ATACMS.

Ракеты ATACMS в дефиците

Журналисты обращают внимание на то, что эти американские ракеты настолько высоко ценятся по всему миру, что США экспортировали их многим своим союзникам.

В первую очередь речь идет об Австралии, Южной Корее, Румынии, Греции, Турции, Польше и Марокко.

Что важно понимать, сейчас Украина находится в конце этого списка.

Хотя Пентагон не предоставил никаких данных, считается, что у киевского правительства на сегодняшний день есть около 50 ракет, — пишет редакция издания. Поделиться

Кроме того, указано, что в ВСУ достаточно ракетных установок HIMARS и MLRS, чтобы запускать их.

Однако на фоне дефицита ATACMS военному командованию Украины придется тщательно выбирать цели на территории России для атаки.

Байден принял еще одно важное решение касательно Украины

Как стало известно 20 ноября, действующий президент США поддержал предоставление Украине противопехотных мин. Об этом удалось узнать американским журналистам.

Что важно понимать, этот тип противопехотных мин является "неустойчивым". По словам инсайдеров, они самоуничтожаются или теряют заряд батареи, что делает их неактивными, уменьшая опасность для гражданского населения.

Также указано, что команда украинского лидера Владимира Зеленского уже взяла на себя обязательство не устанавливать мины в густонаселенных районах.

Однако нельзя игнорировать тот факт, что даже неустойчивые мины представляют угрозу безопасности.