Ситуация на фронте может резко измениться в 2025 году — предупреждение аналитиков
Категория
Украина
Дата публикации

Ситуация на фронте может резко измениться в 2025 году — предупреждение аналитиков

ВСУ
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Источник:  The Economist

По мнению экспертов издания The Economist, в 2025 году Украина и Россия могут договориться о прекращении огня под давлением нового президента США Дональда Трампа.

Главные тезисы

  • Прогнозируется, что сделка может привести к полузамороженному состоянию войны.
  • Решение о прекращении боевых действий будет важным шагом, но потребует надежных гарантий безопасности для Украины, что возможно будет включать членство в НАТО.
  • Важным фактором является исчерпание американского пакета помощи Украине и возвращение Трампа в Белый дом.

Трамп может добиться резкого изменения ситуации на фронте

Журналисты обращают внимание на то, что Украина и РФ сталкиваются с идентичными проблемами на поле боя.

Прежде всего, речь идет о нехватке количества оружия, живой силы и финансирования. На этом фоне боевые действия могут затихнуть, что приведет к так называемому "полузамороженному конфликту".

2025 год может стать годом, когда боевые действия в основном закончатся. Обе стороны близки к истощению, и сторонники каждой из них хотели бы, чтобы конфликт завершился. В Вашингтоне это будет приоритетом новой администрации Дональда Трампа, прогнозирует редакция издания.

Нельзя также игнорировать тот факт, что в следующем году американский пакет помощи Украине в размере 61 млрд долл будет исчерпан.

Более того, в Штатах иссякают запасы военной техники, что также может повлиять на решение Киева.

В какой ситуации может оказаться Украина

По убеждению аналитиков, уже в 2025 году давление на Украину со стороны России существенно усилится — Кремль будет пытаться проводить переговоры на своих условиях.

В рамках потенциального соглашения существует риск того, что Украине придется временно смириться с потерей части своей территории.

Путин не захочет отдавать те 7%, которые Россия захватила во время своего первого вторжения в 2014 году (Крым и Восточная Украина).

Также Кремль потребует сохранить контроль над частью или большей частью дополнительных 11%, которые Россия захватила после вторжения в 2022 году.

Украина должна получить надежные гарантии безопасности, идеальным вариантом которых является полноправное членство в НАТО. Это, вероятно, было бы приемлемым решением для Киева, хоть и болезненным для Украины.

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