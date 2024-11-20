Ситуация на фронте может резко измениться в 2025 году — предупреждение аналитиков

По мнению экспертов издания The Economist, в 2025 году Украина и Россия могут договориться о прекращении огня под давлением нового президента США Дональда Трампа.
Главные тезисы
- Прогнозируется, что сделка может привести к полузамороженному состоянию войны.
- Решение о прекращении боевых действий будет важным шагом, но потребует надежных гарантий безопасности для Украины, что возможно будет включать членство в НАТО.
- Важным фактором является исчерпание американского пакета помощи Украине и возвращение Трампа в Белый дом.
Трамп может добиться резкого изменения ситуации на фронте
Журналисты обращают внимание на то, что Украина и РФ сталкиваются с идентичными проблемами на поле боя.
Прежде всего, речь идет о нехватке количества оружия, живой силы и финансирования. На этом фоне боевые действия могут затихнуть, что приведет к так называемому "полузамороженному конфликту".
Нельзя также игнорировать тот факт, что в следующем году американский пакет помощи Украине в размере 61 млрд долл будет исчерпан.
Более того, в Штатах иссякают запасы военной техники, что также может повлиять на решение Киева.
В какой ситуации может оказаться Украина
По убеждению аналитиков, уже в 2025 году давление на Украину со стороны России существенно усилится — Кремль будет пытаться проводить переговоры на своих условиях.
В рамках потенциального соглашения существует риск того, что Украине придется временно смириться с потерей части своей территории.
Путин не захочет отдавать те 7%, которые Россия захватила во время своего первого вторжения в 2014 году (Крым и Восточная Украина).
Также Кремль потребует сохранить контроль над частью или большей частью дополнительных 11%, которые Россия захватила после вторжения в 2022 году.
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