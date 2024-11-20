Ситуація на фронті може різко змінитися в 2025 році — попередження аналітиків
Категорія
Україна
Дата публікації

Ситуація на фронті може різко змінитися в 2025 році — попередження аналітиків

ЗСУ
Джерело:  The Economist

На переконання експертів видання The Economist, у 2025 році Україна та Росія можуть домовитися про припинення вогню під тиском нового президента США Дональда Трампа.

Головні тези:

  • Прогнозується, що угода може призвести до напівзамороженого стану війни.
  • Рішення про припинення бойових дій буде важливим кроком, але вимагатиме надійних гарантій безпеки для України, що можливо включатиме членство в НАТО
  • Важливим фактором є вичерпання американського пакету допомоги для України та повернення Трампа у Білий дім.

Трамп може добитися різкої зміни ситуації на фронті

Журналісти звертають увагу на те, що Україна та РФ наразі стикаються з ідентичними проблемами на полі бою.

Насамперед йдеться про брак кількості зброї, живої сили та фінансування. На цьому тлі бойові дії можуть затихнути, що призведе до так званого "напівзамороженого конфлікту".

2025 рік може стати роком, коли бойові дії в основному закінчаться. Обидві сторони близькі до виснаження, і прихильники кожної з них хотіли б, щоб конфлікт завершився. У Вашингтоні це буде пріоритетом нової адміністрації Дональда Трампа, — прогнозує редакція видання.

Не можна також ігнорувати той факт, що наступного року американський пакет допомоги Україні у розмірі 61 млрд дол буде вичерпаний.

Ба більше, у Штатах вичерпуються запаси військової техніки, що також може вплинути на рішення Києва.

У якій ситуації може опинитися Україна

На переконання аналітиків, вже у 2025 році тиск на Україну з боку Росії суттєво посилиться — Кремль буде намагатися проводити переговори на своїх умовах.

У межах потенційної угоди є ризик того, що Україні доведеться тимчасово змиритися з втратою частини своєї території.

Путін не захоче віддавати ті 7%, які Росія захопила під час свого першого вторгнення в 2014 році (Крим і східний України).

Також Кремль зажадає зберегти контроль над частиною або більшою частиною додаткових 11%, які Росія захопила після вторгнення у 2022 році".

Натомість Україна повинна отримати надійні гарантії безпеки, ідеальним варіантом яких є повноправне членство в НАТО. Це, ймовірно, було б прийнятним рішенням для Києва, хоч і болючим для України.

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