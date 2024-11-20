У Росії масово виробляють дешеві дрони — що замислив ворог
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У Росії масово виробляють дешеві дрони — що замислив ворог

дрони
Джерело:  online.ua

Країна-агресорка РФ змогла налагодити масове виробництво дешевих дронів. Таким чином російські окупанти будуть намагатися виснажити українську систему ППО.

Головні тези:

  • Українській ППО вдається успішно знищувати російські дрони, однак їхня кількість невпинно зростає.
  • Деякі дрони, зокрема БпЛА “Гербера”, виробляються в Росії за допомогою китайських та західних компонентів, що вимагає негайної реакції союзників Києва.
  • Роль китайських технологій у виробництві російських дронів підкреслює необхідність протидії спробам поглиблення союзу Москви та Пекіна.

У Росії виготовляють дедалі більше дронів

Що важливо розуміти, майже всі безпілотники — це розробки “союзників” Москви. В них дуже багато іноземних, в тому числі західними, компонентів.

Фактично це означає, що РФ не могла б у таких масштабах продовжувати свій терор проти мирного українського населення, якби не отримувала допомогу закордону.

Попри це, Сили ППО України працюють вкрай ефективно, тому кількість випадків прямих влучань російських дронів різко впала до рівня 5%.

Ключову роль у цьому відіграють українські засоби РЕБ — до 25% від загальної кількості ворожих безпілотників локаційно втрачені.

Згідно з останніми даними, наймасштабніше виробництво російських дронів наразі розташоване в місті Єлабуга (Татарстан).

Фото: відкриті джерела

Що наразі відомо про БпЛА “Гербера”

Вказано, що він може проводити радіоелектронну розвідку для виявлення позицій ППО і фіксації влучань, перевантажувати українську ППО.

Ба більше, також “Гербера” може бути дроном-камікадзе, адже в ній є бойова частина.

Для створення такого дрона використовують дуже дешеві матеріали — пінопласт і фанеру. Саме через це його вкрай важко виявити засобами ППО.

Що важливо розуміти, реальним розробником “Гербери” є китайська компанія Skywalker Technology Co., Ltd.

Станом на сьогодні у цих дронах фактично не використовують деталі російського виробництва. Відомо, що китайська компанія самотужки виробляє фюзеляжі та організовує постачання комплектів до Росії через кількох посередників.

На “Герберу” встановлюють двигун DLE60 потужністю 7 к.с./8500 об/хв., який виробляється китайською компанією Mile Hao Xiang Technology Co, Ltd. Ця компанія влітку 2024 потрапила під міжнародні санкції після того, як їхні двигуни DLE55RA почали встановлюватися на інші безпілотники, які використовує армія РФ — “Пародія”.

Загалом, “Гербера” використовує велику кількість китайської та західної електроніки.

Це означає, що лише Захід може покласти край поглибленню союзу між Москвою та Пекіном.

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