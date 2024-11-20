У Росії масово виробляють дешеві дрони — що замислив ворог

У Росії виготовляють дедалі більше дронів

Що важливо розуміти, майже всі безпілотники — це розробки “союзників” Москви. В них дуже багато іноземних, в тому числі західними, компонентів.

Фактично це означає, що РФ не могла б у таких масштабах продовжувати свій терор проти мирного українського населення, якби не отримувала допомогу закордону.

Попри це, Сили ППО України працюють вкрай ефективно, тому кількість випадків прямих влучань російських дронів різко впала до рівня 5%.

Ключову роль у цьому відіграють українські засоби РЕБ — до 25% від загальної кількості ворожих безпілотників локаційно втрачені.

Згідно з останніми даними, наймасштабніше виробництво російських дронів наразі розташоване в місті Єлабуга (Татарстан).

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Що наразі відомо про БпЛА “Гербера”

Вказано, що він може проводити радіоелектронну розвідку для виявлення позицій ППО і фіксації влучань, перевантажувати українську ППО.

Ба більше, також “Гербера” може бути дроном-камікадзе, адже в ній є бойова частина.

Для створення такого дрона використовують дуже дешеві матеріали — пінопласт і фанеру. Саме через це його вкрай важко виявити засобами ППО.

Що важливо розуміти, реальним розробником “Гербери” є китайська компанія Skywalker Technology Co., Ltd.

Станом на сьогодні у цих дронах фактично не використовують деталі російського виробництва. Відомо, що китайська компанія самотужки виробляє фюзеляжі та організовує постачання комплектів до Росії через кількох посередників.

На “Герберу” встановлюють двигун DLE60 потужністю 7 к.с./8500 об/хв., який виробляється китайською компанією Mile Hao Xiang Technology Co, Ltd. Ця компанія влітку 2024 потрапила під міжнародні санкції після того, як їхні двигуни DLE55RA почали встановлюватися на інші безпілотники, які використовує армія РФ — “Пародія”. Поширити

Загалом, “Гербера” використовує велику кількість китайської та західної електроніки.