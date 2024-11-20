В России массово производят дешевые дроны — что задумал враг

В России производят все больше дронов

Что важно понимать, почти все беспилотники — это разработки "союзников" Москвы. В них очень много иностранных, в том числе западных, компонентов.

Фактически это означает, что РФ не могла бы в таких масштабах продолжать свой террор против мирного украинского населения, если бы не получала помощь за границей.

Несмотря на это, Силы ПВО Украины работают крайне эффективно, поэтому количество случаев прямых попаданий российских дронов резко упало до 5%.

Ключевую роль в этом играют украинские средства РЭБ — до 25% от общего количества вражеских беспилотников локационно потеряны.

Согласно последним данным, самое масштабное производство российских дронов сейчас расположено в городе Елабуга (Татарстан).

Фото: открытые источники

Что известно о БпЛА "Гербера"

Указано, что он может проводить радиоэлектронную разведку с целью выявления позиций ПВО и фиксации попаданий, перегружать украинскую ПВО.

Более того, также "Гербера" может быть дроном-камикадзе, ведь в ней есть боевая часть.

Для создания такого дрона используют очень дешевые материалы — пенопласт и фанеру. Именно поэтому его крайне трудно выявить средствами ПВО.

Что важно понимать, реальным разработчиком “Герберы” является китайская компания Skywalker Technology Co., Ltd.

В этих дронах фактически не используют детали российского производства. Известно, что китайская компания самостоятельно производит фюзеляжи и организует поставки комплектов в Россию через нескольких посредников.

На “Герберу” устанавливают двигатель DLE60 мощностью 7 л.с./8500 об/мин, который производится китайской компанией Mile Hao Xiang Technology Co, Ltd. Эта компания летом 2024 года попала под международные санкции после того, как их двигатели DLE55RA начали устанавливаться на другие беспилотники, которые использует армия РФ — "Пародия". Поделиться

В общем, “Гербера” использует большое количество китайской и западной электроники.