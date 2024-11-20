Скільки ракет ATACMS може мати Україна — нові дані
Категорія
Україна
Дата публікації

Скільки ракет ATACMS може мати Україна — нові дані

ATACMS
Джерело:  The Times

Згідно з даними видання The Times, у розпорядженні Сил оборони України наразі є близько 50 американських тактичних ракет ATACMS.

Головні тези:

  • На тлі браку ракет ATACMS військове командування України буде вимушене ретельно обирати цілі для атак на території Росії.
  • Президент США Байден також підтримав надання Україні протипіхотних мін, які є нестійкими.

Ракети ATACMS можуть бути в дефіциті

Журналісти звертають увагу на те, що ці американські ракети настільки високо цінуються в усьому світі, що США експортували їх багатьом своїм союзникам.

Насамперед йдеться про Австралію, Південну Корею, Румунію, Грецію, Туреччину, Польщу та Марокко.

Що важливо розуміти, наразі Україна знаходиться в кінці цього списку.

Хоча Пентагон не надав жодних даних, вважається, що у київського уряду на сьогодні є близько 50 ракет, — пише редакція видання.

Окрім того, наголошується, що у ЗСУ наразі є достатньо ракетних установок HIMARS і MLRS, щоб запускати їх.

Проте на тлі дефіциту ATACMS військовому командуванню України доведеться ретельно обирати цілі на території Росії для атаки.

Байден ухвалив ще одне важливе рішення щодо України

Як стало відомо 20 листопада, чинний президент США підтримав надання Україні протипіхотних мін. Про це вдалося дізнатися американським журналістам.

Що важливо розуміти, цей тип протипіхотних мін є "нестійким". За словами інсайдерів, вони самознищуються або втрачають заряд батареї, що робить їх неактивними, зменшуючи небезпеку для цивільного населення.

Також вказано, що команда українського лідера Володимира Зеленського вже взяла на себе зобов'язання не встановлювати міни у густонаселених районах.

Однак не можна ігнорувати той факт, що навіть нестійкі міни становлять загрозу безпеці.

Це рішення не було простим для Байдена та його команди — вони доволі довго дискутували з цього приводу.

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