Нет иного выбора. Орбан бросил вызов МКС

По словам венгерского лидера Виктора Орбана, он не собирается выполнять выданный Международным уголовным судом (МКС) ордер на арест главы правительства Израиля Биньямина Нетаньяху.
Главные тезисы
- Венгерский лидер считает ордер ошибочным и планирует пригласить Нетаньяху в Венгрию.
- Джо Байден считает возмутительным решение МКС и обещает дальнейшую поддержку Израиля.
- Спорная ситуация спровоцировала напряженность между политическими лидерами и международными учреждениями.
Орбан не согласен с решением МКС
Премьер-министр Венгрии утверждает, что намерен пригласить Нетаньяху с визитом в свою страну.
Он также официально подтвердил, что ни в коем случае не намерен выполнять ордер МКС на арест израильского лидера.
Виктор Орбан также добавил, что считает ордер на арест Нетаньяху "ошибочным".
По словам политика, премьер-министр Израиля сможет провести переговоры в Венгрии "в достаточной безопасности".
Венгерский лидер продолжает утверждать, что решение МКС цинично, поскольку он вмешивается в текущий конфликт в политических целях.
Как Байден комментирует решение МКС
Американский лидер Джо Байден заявил, что считает "возмутительным" решение Международного уголовного суда касательно ордеров на арест Нетаньяху и бывшего министра обороны Израиля Йоава Галанта.
Он также пообещал, что американский народ всегда будет стоять на стороне Израиля против угроз его безопасности.
Что важно понимать, 21 ноября Международный уголовный суд выдал ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и экс-главы Министерства обороны страны Йоава Галанта.
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