Нет иного выбора. Орбан бросил вызов МКС

По словам венгерского лидера Виктора Орбана, он не собирается выполнять выданный Международным уголовным судом (МКС) ордер на арест главы правительства Израиля Биньямина Нетаньяху.

Орбан не согласен с решением МКС

Премьер-министр Венгрии утверждает, что намерен пригласить Нетаньяху с визитом в свою страну.

Он также официально подтвердил, что ни в коем случае не намерен выполнять ордер МКС на арест израильского лидера.

Виктор Орбан также добавил, что считает ордер на арест Нетаньяху "ошибочным".

По словам политика, премьер-министр Израиля сможет провести переговоры в Венгрии "в достаточной безопасности".

Международные институты не проявляют благоразумия, когда дело доходит до принятия решений. Виктор Орбан Премьер-министр Венгрии

Венгерский лидер продолжает утверждать, что решение МКС цинично, поскольку он вмешивается в текущий конфликт в политических целях.

У нас нет другого выбора, мы должны выступить против этого решения, заявил политик. Поделиться

Как Байден комментирует решение МКС

Американский лидер Джо Байден заявил, что считает "возмутительным" решение Международного уголовного суда касательно ордеров на арест Нетаньяху и бывшего министра обороны Израиля Йоава Галанта.

Позвольте мне еще раз четко заявить: на что бы не намекал МКС, между Израилем и ХАМАС нет равнозначности — ни одной. Джо Байден Президент США

Он также пообещал, что американский народ всегда будет стоять на стороне Израиля против угроз его безопасности.