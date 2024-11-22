Рада Україна-НАТО скликає термінову зустріч

Рада Україна-НАТО планує провести екстрену зустріч після першого застосуванням Росією експериментальної балістичної ракети по українській території.

Україна і НАТО обговорять удар РФ по Дніпру "Орєшніком"

Як вдалося дізнатися журналістам, нове позачергове засідання Ради Україна-НАТО повинно відбутися уже 26 листопада у Брюсселі.

Його невідкладно скликає команда українського лідера Володимира Зеленського.

У центрі обговорення буде застосування Росією по Дніпру балістичної ракети середньої дальності.

Як уже згадувалося раніше, її російський диктатор Володимир Путін представив як експериментальну ракету "Орєшнік", створену на основі старішої МБР "Рубєж", що є потенційним носієм ядерної боєголовки.

Повітряні сили України повідомили, що під час ранкової атаки по Дніпру 21 листопада РФ застосувала міжконтинентальну балістичну ракету.

Генсек НАТО запланував важливу зустріч щодо України

Генеральний секретар Альянсу Марк Рютте уже незабаром має намір провести переговори з новим президентом США Дональдом Трампом.

Вони разом планують детально обговорити стратегію переговорів щодо врегулювання війни РФ проти України.

Згідно з даними журналістів, зустріч Рютте з Трампом відбудеться у маєтку республіканця в Мар-а-Лаго.

За словами одного з інсайдерів, головний меседж генсека НАТО полягатиме в тому, що інтересам Трампа і Європи слугуватиме "справедливий і міцний мир", який не заохочуватиме російську агресію і забезпечить надійні гарантії безпеки для України.