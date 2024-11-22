Совет Украина-НАТО созывает срочную встречу

Совет Украина-НАТО планирует провести экстренную встречу после первого применения Россией экспериментальной баллистической ракеты по украинской территории.

Украина и НАТО обсудят удар РФ по Днепру "Орешником"

Как удалось узнать журналистам, новое внеочередное заседание Совета Украина-НАТО должно пройти уже 26 ноября в Брюсселе.

Его безотлагательно созывает команда украинского лидера Владимира Зеленского.

В центре обсуждения будет применение Россией по Днепру баллистической ракеты средней дальности.

Как уже упоминалось ранее, ее российский диктатор Владимир Путин представил как экспериментальную ракету "Орешник", созданную на основе более старой МБР "Рубеж", являющейся потенциальным носителем ядерной боеголовки.

Воздушные силы Украины сообщили, что во время утренней атаки по Днепру 21 ноября РФ применила межконтинентальную баллистическую ракету.

Генсек НАТО запланировал важную встречу касательно Украины

Генеральный секретарь Альянса Марк Рютте уже в скором времени намерен провести переговоры с новым президентом США Дональдом Трампом.

Они вместе планируют подробно обсудить стратегию переговоров для урегулирования войны РФ против Украины.

Согласно данным журналистов, встреча Рютте с Трампом состоится в имении республиканца в Мар-а-Лаго.

По словам одного из инсайдеров, главный месседж генсека НАТО будет заключаться в том, что интересам Трампа и Европы будет служить "справедливый и крепкий мир", который не будет поощрять российскую агрессию и обеспечит надежные гарантии безопасности для Украины.