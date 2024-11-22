Американская разведка бьет тревогу из-за новых планов России относительно США
Категория
Мир
Дата публикации

Американская разведка бьет тревогу из-за новых планов России относительно США

Пентагон
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Источник:  Bloomberg

Американские разведчики обратились с срочными предупреждениями к оборонным компаниям США. Согласно их данным, резко возросла угроза диверсий со стороны страны-агрессорки РФ.

Главные тезисы

  • Спецслужбы РФ попытаются вербовать работников оборонной промышленности США.
  • Действия Москвы ставят под угрозу национальную безопасность Штатов.
  • Российские спецслужбы прибегают к агрессивным методам, таким как организация поджогов и кибератак.

Что снова задумала Россия

Как удалось узнать представителям Национального центра контрразведки и безопасности, ФБР и Пентагона, спецслужбы РФ будут пытаться вербовать "инсайдеров" в оборонной промышленности США.

На этом фоне всех работников предприятий призывают не контактировать с посторонними лицами, которые пытаются завязать отношения на территории предприятий или появляются в запрещенных местах.

Американские компании, особенно те, которые поддерживают организации, вовлеченные в войну РФ против Украины или другие текущие геополитические конфликты, как передовая практика, должны повысить бдительность и усилить меры безопасности, — сказано в сообщении.

Следует обратить внимание на то, что вражеские агенты все чаще прибегают к агрессивным методам, в том числе привлекая преступников для организации поджогов, кибератак и других диверсий в Европе.

Таким образом, российский диктатор Владимир Путин делает все возможное, чтобы уменьшить поддержку Украины со стороны США и других союзников.

Россия сместила фокус на Штаты

По словам журналистов, ранее диверсии страны-агрессорки РФ преимущественно происходили в Европе.

К примеру, речь идет о сорванном сговоре с целью убийства генерального директора немецкого производителя оружия Rheinmetall AG в июле.

Однако в последнее время российские спецслужбы все больше внимания обращают на США. По убеждению американских разведчиков, именно РФ пыталась поджечь грузовые самолеты, направлявшиеся в Северную Америку.

Американские и европейские компании активно наращивают производство вооружений, таких как боеприпасы и ракеты, для поставок в Украину и пополнения собственных запасов.

Пока России не удается остановить или сорвать эти процессы.

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