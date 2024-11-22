Американские разведчики обратились с срочными предупреждениями к оборонным компаниям США. Согласно их данным, резко возросла угроза диверсий со стороны страны-агрессорки РФ.
Главные тезисы
- Спецслужбы РФ попытаются вербовать работников оборонной промышленности США.
- Действия Москвы ставят под угрозу национальную безопасность Штатов.
- Российские спецслужбы прибегают к агрессивным методам, таким как организация поджогов и кибератак.
Что снова задумала Россия
Как удалось узнать представителям Национального центра контрразведки и безопасности, ФБР и Пентагона, спецслужбы РФ будут пытаться вербовать "инсайдеров" в оборонной промышленности США.
На этом фоне всех работников предприятий призывают не контактировать с посторонними лицами, которые пытаются завязать отношения на территории предприятий или появляются в запрещенных местах.
Следует обратить внимание на то, что вражеские агенты все чаще прибегают к агрессивным методам, в том числе привлекая преступников для организации поджогов, кибератак и других диверсий в Европе.
Таким образом, российский диктатор Владимир Путин делает все возможное, чтобы уменьшить поддержку Украины со стороны США и других союзников.
Россия сместила фокус на Штаты
По словам журналистов, ранее диверсии страны-агрессорки РФ преимущественно происходили в Европе.
К примеру, речь идет о сорванном сговоре с целью убийства генерального директора немецкого производителя оружия Rheinmetall AG в июле.
Однако в последнее время российские спецслужбы все больше внимания обращают на США. По убеждению американских разведчиков, именно РФ пыталась поджечь грузовые самолеты, направлявшиеся в Северную Америку.
Пока России не удается остановить или сорвать эти процессы.
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