Американська розвідка б'є на сполох через нові плани Росії щодо США
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Американська розвідка б'є на сполох через нові плани Росії щодо США

Пентагон
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Джерело:  Bloomberg

Американські розвідники звернулися з терміновими попередженнями до оборонних компаній США. Згідно з їхніми даними наразі різко зросла загроза диверсій з боку країни-агресорки РФ.

Головні тези:

  • Спецслужби РФ намагатимуться вербувати працівників оборонної промисловості США.
  • Дії Москви ставлять під загрозу національну безпеку Штатів.
  • Російські спецслужби вдаються до агресивних методів, таких як організація підпалів та кібератак.

Що знову замислила Росія

Як вдалося дізнатися представникам Національного центру контррозвідки та безпеки, ФБР та Пентагону, спецслужби РФ будуть намагатися вербувати "інсайдерів" оборонної промисловості США.

На цьому тлі усіх працівників підприємств закликають не контактувати зі сторонніми особами, які намагаються зав’язати стосунки на території підприємств або з’являються у заборонених місцях.

Американські компанії, особливо ті, які підтримують організації, залучені до війни РФ проти України або інших поточних геополітичних конфліктів, як передова практика, мають підвищити пильність і посилити заходи безпеки, — йдеться в повідомленні.

Варто звернути увагу на те, що ворожі агенти дедалі частіше вдаються до агресивних методів, зокрема залучаючи злочинців для організації підпалів, кібератак та інших диверсій у Європі.

Таким чином російський диктатор Володимир Путін робить все можливе, щоб зменшити підтримку України з боку США та інших союзників.

Росія змістила фокус на Штати

За словами журналістів, раніше диверсії країни-агресорки РФ переважно відбувалися в Європі.

До прикладу, йдеться про зірвану змову з метою вбивства генерального директора німецького виробника зброї Rheinmetall AG у липні.

Однак останнім часом російські спецслужби дедалі більше уваги звертають на США. На переконання американських розвідників, саме РФ намагалася підпалити вантажні літаи, що прямували до Північної Америки.

Американські та європейські компанії активно нарощують виробництво озброєнь, як-от боєприпаси і ракети, для постачань в Україну та поповнення власних запасів.

Наразі Росії не вдається зупинити чи зірвати ці процеси.

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