Нелегитимный президент РФ Владимир Путин отдал приказ передать Северной Корее зенитные ракеты в обмен на привлечение войск КНДР к войне против Украины.

Ким Чен Ын получил от Путина то, что и планировал

С заявлением по этому поводу выступил глава Министерства обороны Южной Кореи Шин Вонсик.

Согласно данным его ведомства, страна-агрессорка Россия предоставила зенитные ракеты и другое оборудование для усиления сети противовоздушной обороны Пхеньяна.

Кроме того, сообщается, что режим российского диктатора Владимира Путина успел передать Северной Корее разнообразную экономическую помощь.

По словам журналистов, Сеул и Вашингтон выразили обеспокоенность по поводу возможной передачи Россией чувствительных ядерных и ракетных технологий Северной Корее.

Сколько своих солдат КНДР может отправить в Россию

Как удалось узнать Bloomberg, режим Ким Чен Ына может отправить в общей сложности до 100 тысяч своих военных для поддержки войны России против Украины.

Собеседники сообщили, что Северная Корея может развернуть до 100 тысяч военнослужащих для поддержки войны России в Украине, если альянс между Пхеньяном и Москвой продолжит углубляться — сказано в материале издания. Поделиться

Согласно данным анонимных источников, этот анализ является одним из нескольких посвященных партнерству между российским и северокорейским диктаторами Владимиром Путиным Ким Чен Ыном.

Кроме того, указано, что такой шаг нельзя считать неизбежным.