Что конкретно Путин передал КНДР в обмен на солдат — официальные данные

Нелегитимный президент РФ Владимир Путин отдал приказ передать Северной Корее зенитные ракеты в обмен на привлечение войск КНДР к войне против Украины.
Главные тезисы
- Решение Путина стало причиной беспокойства со стороны западных лидеров.
- Северная Корея может отправить до 100 тысяч военнослужащих для войны против Украины.
- Сотрудничество между Путиным и Ким Чен Ыном может привести к обмену опасными технологиями.
Ким Чен Ын получил от Путина то, что и планировал
С заявлением по этому поводу выступил глава Министерства обороны Южной Кореи Шин Вонсик.
Согласно данным его ведомства, страна-агрессорка Россия предоставила зенитные ракеты и другое оборудование для усиления сети противовоздушной обороны Пхеньяна.
Кроме того, сообщается, что режим российского диктатора Владимира Путина успел передать Северной Корее разнообразную экономическую помощь.
По словам журналистов, Сеул и Вашингтон выразили обеспокоенность по поводу возможной передачи Россией чувствительных ядерных и ракетных технологий Северной Корее.
Сколько своих солдат КНДР может отправить в Россию
Как удалось узнать Bloomberg, режим Ким Чен Ына может отправить в общей сложности до 100 тысяч своих военных для поддержки войны России против Украины.
Согласно данным анонимных источников, этот анализ является одним из нескольких посвященных партнерству между российским и северокорейским диктаторами Владимиром Путиным Ким Чен Ыном.
Кроме того, указано, что такой шаг нельзя считать неизбежным.
Журналисты обращают внимание на то, что военная поддержка такого масштаба, если она состоится, по всей вероятности, будет предоставляться группами с ротацией войск во времени, а не в рамках одного развертывания.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-