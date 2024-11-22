Росія не змогла. Британія вказала на ганебну поразку армії РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

Росія не змогла. Британія вказала на ганебну поразку армії РФ

Міноборони Британії
дрон

Британські розвідники дійшли висновку, що саме масоване використання безпілотних літальних апаратів (БПЛА) стало ключовою подією, яка змінила характер війни Росії проти України.

Головні тези:

  • Ударні безпілотники дали російській армії простір для відновлення авіаційного парку.
  • Українські дрони успішно атакують стратегічні об'єкти РФ, призводячи до значних втрат.
  • Росія не здатна захистити свої об'єкти від українських дронів, навіть маючи чисельну перевагу.

Дрони мають суттєвий вплив на хід війни

Міноборони Великої Британії звертає увагу на те, що величезна кількість атак з використанням ударних безпілотників, цілком можливо, дали армії РФ простір і час для відновлення свого парку літаків дальньої авіації і пов'язаних з ними запасів крилатих і балістичних ракет.

За словами розвідників, головна проблема полягає в тому, що картина протиповітряної оборони України стає дедалі напруженішою, складнішою і важчою.

За допомогою цієї комбінації систем росіяни постійно завдають ударів по критично важливих об'єктах національної інфраструктури та авіабазах України, які очікуються і цієї зими, оскільки Росія намагається зламати волю українського народу, наголошують у відомстві.

На цьому тлі не можна ігнорувати той факт, що Сили оборони України також вкрай успішно використовують дрони власного виробництва проти військових цілей у Росії.

ЗСУ вдалося завдати потужних ударів по чотирьох російських складах стратегічних боєприпасів за сотні кілометрів від України.

Росія досі не змогла реалізувати одну з головний своїх цілей

 Що важливо розуміти, загальний тоннаж знищених боєприпасів на цих об'єктах являє собою найбільшу втрату боєприпасів, поставлених Росією і Північною Кореєю за час війни.

Ці дані також офіційно підтверджує Міністерство оборони Великої Британії.

За словами розвідників, успішні операції України вказують на нездатність Росії захистити стратегічні військові об'єкти від атак українських дронів.

Попри технологічну і чисельну перевагу, за 1000 днів повномасштабної війни Росія не змогла отримати перевагу в повітрі над Україною.

Ба більше, вказано, що країна-агресорка РФ вдалася до використання своєї авіації тактичного рівня, наприклад літаків Су-34, як повітряної артилерії.

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