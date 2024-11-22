Россия не смогла. Великобритания указала на позорное поражение армии РФ

Британские разведчики пришли к выводу, что именно массированное использование беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) стало ключевым событием, изменившим характер войны России против Украины.

Дроны оказывают существенное влияние на ход войны

Минобороны Великобритании обращает внимание на то, что множество атак с использованием ударных беспилотников, вполне возможно, дали армии РФ пространство и время для восстановления своего парка самолетов дальней авиации и связанных с ними запасов крылатых и баллистических ракет.

По словам разведчиков, главная проблема заключается в том, что картина противовоздушной обороны Украины становится все более напряженной, сложной и тяжелой.

С помощью этой комбинации систем россияне постоянно наносят удары по критически важным объектам национальной инфраструктуры и авиабазам Украины, поскольку Россия пытается сломать волю украинского народа, отмечают в ведомстве. Поделиться

На этом фоне нельзя игнорировать тот факт, что Силы обороны Украины также очень успешно используют дроны собственного производства против военных целей в России.

ВСУ удалось нанести мощные удары по четырем российским складам стратегических боеприпасов в сотнях километров от Украины.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 22 November 2024.



Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/rGOlnhdoQr#StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/Zs535n85TA — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) November 22, 2024

Россия до сих пор не смогла реализовать одну из главных своих целей

Что важно понимать, общий тоннаж уничтоженных боеприпасов на этих объектах представляет собой самую большую потерю боеприпасов, поставленных Россией и Северной Кореей за время войны.

Эти данные также официально подтверждаются Министерством обороны Великобритании.

По словам разведчиков, успешные операции Украины указывают на неспособность России оградить стратегические военные объекты от атак украинских дронов.

Несмотря на технологическое и численное преимущество, за 1000 дней полномасштабной войны Россия не смогла получить преимущество в воздухе Украины. Поделиться

Более того, указано, что страна-агрессорка РФ прибегла к использованию своей авиации тактического уровня, например самолетов Су-34, как воздушной артиллерии.