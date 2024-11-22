Россия не смогла. Великобритания указала на позорное поражение армии РФ

Британские разведчики пришли к выводу, что именно массированное использование беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) стало ключевым событием, изменившим характер войны России против Украины.
Главные тезисы
- Ударные беспилотники дали российской армии простор для восстановления авиационного парка.
- Украинские дроны успешно атакуют стратегические объекты РФ, приводя к значительным потерям.
- Россия не способна защитить свои объекты от украинских дронов, даже имея численное преимущество.
Дроны оказывают существенное влияние на ход войны
Минобороны Великобритании обращает внимание на то, что множество атак с использованием ударных беспилотников, вполне возможно, дали армии РФ пространство и время для восстановления своего парка самолетов дальней авиации и связанных с ними запасов крылатых и баллистических ракет.
По словам разведчиков, главная проблема заключается в том, что картина противовоздушной обороны Украины становится все более напряженной, сложной и тяжелой.
На этом фоне нельзя игнорировать тот факт, что Силы обороны Украины также очень успешно используют дроны собственного производства против военных целей в России.
ВСУ удалось нанести мощные удары по четырем российским складам стратегических боеприпасов в сотнях километров от Украины.
Россия до сих пор не смогла реализовать одну из главных своих целей
Что важно понимать, общий тоннаж уничтоженных боеприпасов на этих объектах представляет собой самую большую потерю боеприпасов, поставленных Россией и Северной Кореей за время войны.
Эти данные также официально подтверждаются Министерством обороны Великобритании.
По словам разведчиков, успешные операции Украины указывают на неспособность России оградить стратегические военные объекты от атак украинских дронов.
Более того, указано, что страна-агрессорка РФ прибегла к использованию своей авиации тактического уровня, например самолетов Су-34, как воздушной артиллерии.
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