Комплекс "Кедр". ГУР раскрыло детали о баллистике РФ после атаки на Днепр

Главное управление разведки Украины сообщает, что 21 ноября страна-агрессорка Россия нанесла удар по территории Украины, применив баллистическую ракету предположительно из состава ракетного комплекса "Кедр".
Главные тезисы
- Разведчики рассказали, кто занимается разработкой комплекса "Кедр".
- Его первые испытания прошли на российском полигоне в Астраханской области.
- Диктатор Путин уже выступил с заявлением на этот счет.
Что известно о российском ракетном комплексе "Кедр"
Согласно данным украинских разведчиков, подлетное время этой российской ракеты с момента запуска в Астраханской области до попадания по Днепру составило 15 минут.
Кроме того, указано, что на ракете было установлено шесть боевых частей: каждая оснащена шестью суббоеприпасами. Скорость на конечном участке траектории — более 11 Махов.
ГУР обращает внимание на то, что к разработке мобильного ракетного комплекса "Кедр" привлечены сразу несколько предприятий вражеского ВПК:
АО "Корпорация "московский институт теплотехники" (г. Москва);
АО "Федеральный научно-производственный центр "Титан-Баррикады"(г. Волгоград);
АО “Главное особое конструкторское бюро “Прожектор” (г. Москва);
АО “Концерн “Созвездие” (г. Воронеж);
АО "Научно-производственное предприятие "Спецэнергомеханика" (г. Москва); ООО "Научно-исследовательский центр спецтехники и конверсии "Континент" (г. Москва).
Согласно данным ГУР, испытания ракетного комплекса "Кедр" происходили на "4 государственном центральном межвидовом полигоне России" (г. Капустин яр, Астраханская обл.) в октябре 2023 и июне 2024 года.
Как сам Путин прокомментировал удар баллистикой по Украине
Страна-агрессорка РФ ударила по территории Украины 21 ноября баллистической ракетой "Орешник", это было ее испытание.
С таким заявлением выступил российский диктатор Владимир Путин во время обращения к россиянам.
Как утверждает Путин, Россия якобы нанесла комбинированный удар по оборонному объекту Украины в ответ на удары американским и британским оружием по РФ.
На этом фоне США заявили, что ужесточение террора со стороны РФ не сможет остановить поддержку Украины со стороны ее союзников.
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