Комплекс “Кєдр”. ГУР розкрило деталі про балістику РФ після атаки на Дніпро

Головне управління розвідки України повідомляє, що 21 листопада країна-агресорка Росія завдала удару по території України, застосувавши балістичну ракету ймовірно зі складу ракетного комплексу “Кєдр”.
Головні тези:
- Розвідники розповіли, хто займається розробкою комплексу “Кєдр”.
- Його перші випробування відбулися на російському полігоні в Астраханській області.
- Диктатор Путін уже виступив з заявою з цього приводу.
Що відомо про російський ракетний комплекс “Кєдр”
Згідно з даними українських розвідників, підльотний час цієї російської ракети з моменту запуску в Астраханській області до влучання в місті Дніпро склав 15 хвилин.
Окрім того, наголошується, що на ракеті було встановлено шість бойових частин: кожна — оснащена шістьма суббоєприпасами. Швидкість на кінцевій ділянці траєкторії — понад 11 Махів.
ГУР звертає увагу на те, що до розробки мобільного ракетного комплексу “Кєдр” залучені одразу кілька підприємств ворожого ВПК:
АТ “Корпорация “московский институт теплотехники” (м. Москва);
АТ “Федеральный научно-производственный центр “Титан-Баррикады”(м. Волгоград);
АТ “Головное особое конструкторское бюро “Прожектор” (м. Москва);
АТ “Концерн “Созвездие” (м. Воронєж);
АТ “Научно-производственное предприятие “Спецэнергомеханика” (м. Москва); ТОВ “Научно-исследовательский центр спецтехники и конверсии “Континент” (м. Москва).
Згідно з даними ГУР, випробування ракетного комплексу “Кєдр” відбувалися на “4 государственном центральном межвидовом полигоне рф” (м. Капустін яр, Астраханська обл.) у жовтні 2023 та червні 2024 року.
Як сам Путін прокоментував удар балістикою по Україні
Країна-агресорка РФ вдарила по території України 21 листопада балістичною ракетою “Орешник”, це було її випробування.
З такою заявою виступив російський диктатор Володимир Путін під час звернення до росіян.
Як стверджує Путін, Росія нібито завдала комбінованого удару по оборонному об'єкту України у відповідь на удари американською і британською зброєю по РФ.
На цьому тлі США заявили, що посилення терору з боку РФ не зможе зупинити підтримку України з боку її союзників.
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