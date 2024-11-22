Комплекс “Кєдр”. ГУР розкрило деталі про балістику РФ після атаки на Дніпро

Головне управління розвідки України повідомляє, що 21 листопада країна-агресорка Росія завдала удару по території України, застосувавши балістичну ракету ймовірно зі складу ракетного комплексу “Кєдр”.

Що відомо про російський ракетний комплекс “Кєдр”

Згідно з даними українських розвідників, підльотний час цієї російської ракети з моменту запуску в Астраханській області до влучання в місті Дніпро склав 15 хвилин.

Окрім того, наголошується, що на ракеті було встановлено шість бойових частин: кожна — оснащена шістьма суббоєприпасами. Швидкість на кінцевій ділянці траєкторії — понад 11 Махів.

Фото: відкриті джерела

ГУР звертає увагу на те, що до розробки мобільного ракетного комплексу “Кєдр” залучені одразу кілька підприємств ворожого ВПК:

АТ “Корпорация “московский институт теплотехники” (м. Москва);

АТ “Федеральный научно-производственный центр “Титан-Баррикады”(м. Волгоград);

АТ “Головное особое конструкторское бюро “Прожектор” (м. Москва);

АТ “Концерн “Созвездие” (м. Воронєж);

АТ “Научно-производственное предприятие “Спецэнергомеханика” (м. Москва); ТОВ “Научно-исследовательский центр спецтехники и конверсии “Континент” (м. Москва).

Фото: відкриті джерела

Згідно з даними ГУР, випробування ракетного комплексу “Кєдр” відбувалися на “4 государственном центральном межвидовом полигоне рф” (м. Капустін яр, Астраханська обл.) у жовтні 2023 та червні 2024 року.

Як сам Путін прокоментував удар балістикою по Україні

Країна-агресорка РФ вдарила по території України 21 листопада балістичною ракетою “Орешник”, це було її випробування.

З такою заявою виступив російський диктатор Володимир Путін під час звернення до росіян.

Як стверджує Путін, Росія нібито завдала комбінованого удару по оборонному об'єкту України у відповідь на удари американською і британською зброєю по РФ.

У бойових умовах було проведено випробування російської новітньої ракетної системи середньої дальності. У цьому випадку з без'ядерним спорядженням ракети. Поширити

На цьому тлі США заявили, що посилення терору з боку РФ не зможе зупинити підтримку України з боку її союзників.