Генсек НАТО разработал собственный план победы Украины. Причем здесь Трамп
Категория
Политика
Дата публикации

Генсек НАТО разработал собственный план победы Украины. Причем здесь Трамп

Рютте
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Источник:  The Washington Post

Генеральный секретарь Альянса Марк Рютте уже в скором времени намерен провести переговоры с новым президентом США Дональдом Трампом.

Главные тезисы

  • Генсек НАТО разработал стратегию возвращения мира в Украину.
  • Переговоры между Рютте и Трампом будут направлены на обсуждение справедливого завершения войны.
  • Генсек Альянса планирует убедить нового президента США, что плохое соглашение для Украины будет иметь последствия для США и Европы.

Рютте попытается убедить Трампа помочь Украине победить

Как удалось узнать журналистам, в центре переговоров политиков будет стратегия переговоров по урегулированию войны РФ против Украины.

По предварительным данным, встреча Рютте с Трампом должна состояться в имении избранного президента в Мар-а-Лаго.

Один из инсайдеров утверждает, что ключевой месседж генсека НАТО будет заключаться в том, что для США и Европы "справедливый и крепкий мир" в Украине имеет очень важное значение.

Кроме того, Марк Рютте хочет объяснить своему визави, что ни в коем случае нельзя соглашаться на требования российского диктатора Владимира Путина, а лучше сосредоточиться на создании надежных гарантий безопасности для Украины.

Рютте может стать главным переговорщиком с Трампом

По словам инсайдеров, генсек Альянса сделает все возможное, чтобы убедить Трампа, что плохое соглашение касательно Украины повредит ему самому также сильно, как в Европе.

Имейте в виду, что вы должны решить вопрос Украины таким образом, чтобы он не преследовал вас во время вашего президентского срока, так один из анонимных источников описал послание Рютте для нового президента США.

Что также интересно, несколько инсайдеров в Евросоюзе уже озвучили предположение, что именно Рютте станет главным европейским переговорщиком с Трампом.

Сам генсек НАТО в последние недели все чаще призывает членов блока к существенному усилению поддержки Украины на фоне ее войны с Россией.

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