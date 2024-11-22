Генсек НАТО разработал собственный план победы Украины. Причем здесь Трамп

Генеральный секретарь Альянса Марк Рютте уже в скором времени намерен провести переговоры с новым президентом США Дональдом Трампом.
Главные тезисы
- Генсек НАТО разработал стратегию возвращения мира в Украину.
- Переговоры между Рютте и Трампом будут направлены на обсуждение справедливого завершения войны.
- Генсек Альянса планирует убедить нового президента США, что плохое соглашение для Украины будет иметь последствия для США и Европы.
Рютте попытается убедить Трампа помочь Украине победить
Как удалось узнать журналистам, в центре переговоров политиков будет стратегия переговоров по урегулированию войны РФ против Украины.
По предварительным данным, встреча Рютте с Трампом должна состояться в имении избранного президента в Мар-а-Лаго.
Один из инсайдеров утверждает, что ключевой месседж генсека НАТО будет заключаться в том, что для США и Европы "справедливый и крепкий мир" в Украине имеет очень важное значение.
Кроме того, Марк Рютте хочет объяснить своему визави, что ни в коем случае нельзя соглашаться на требования российского диктатора Владимира Путина, а лучше сосредоточиться на создании надежных гарантий безопасности для Украины.
Рютте может стать главным переговорщиком с Трампом
По словам инсайдеров, генсек Альянса сделает все возможное, чтобы убедить Трампа, что плохое соглашение касательно Украины повредит ему самому также сильно, как в Европе.
Что также интересно, несколько инсайдеров в Евросоюзе уже озвучили предположение, что именно Рютте станет главным европейским переговорщиком с Трампом.
Сам генсек НАТО в последние недели все чаще призывает членов блока к существенному усилению поддержки Украины на фоне ее войны с Россией.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-