Ми повинні. У Трампа дали гучну обіцянку щодо України
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Ми повинні. У Трампа дали гучну обіцянку щодо України

Трамп
Джерело:  Fox News

Команда американського лідера Дональда Трампа зробить усе можливе, щоб повернути Україні мир. З такою заявою виступив конгресмен із Флориди Майк Волтц, який стане радником нового президента США з нацбезпеки.

Головні тези:

  • Волтц підтримує рішення надати Україні можливість використовувати протипіхотні наземні міни.
  • Новий президент США Дональд Трамп зосередився на завершенні війни, а не на заявах про неї.
  • Міжнародні зусилля та країни Європи відіграють ключову роль у цьому процесі.

Що Волтц думає про війну РФ проти України

Журналісти попросили у поплічника Дональда Трампа прокоментувати неочікуване рішення чинного президента Джо Байдена дозволити Україні використовувати протипіхотні наземні міни.

Волтц звернув увагу на те, що йдеться про "розумні міни".

Ба більше, він наголосив, що рішення "має бути в більш широких межах, щоб покласти край цій війні”

Це просто абсолютна м'ясорубка людей і техніки на цьому фронті. Це більше схоже на окопну війну часів Першої світової війни.

Майк Волтц

Майк Волтц

Американський конгресмен

Чому Трамп рідко говорить про війну РФ проти України

Як стверджує Майк Волтц, новий президент США Дональд Трамп насправді "неймовірно стурбований" війною, яку країна-агресорка РФ веде проти українського народу.

Президент Трамп неймовірно стурбований кривавою бійнею, яка відбувається там, (і тим) як нам відновити стримування, і як нам встановити мир, — наголосив американський політик.

Він також наголосив, що країни Європи у цьому процесі точно повинні відігравати ключову роль.

Журналісти також поцікавилися у конгресмена, чому Трамп не часто публічно обговорює ситуацію в Україні.

За словами Волтца, новий очільник Білого дому зосереджений на діях, а не словах.

Ми повинні довести це до відповідального кінця… Нам потрібно відновити стримування, відновити мир і випередити цю ескалацію, а не реагувати на неї.

Майкл Волтц

Майкл Волтц

Американський конгресмен

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