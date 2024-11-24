Ми повинні. У Трампа дали гучну обіцянку щодо України

Команда американського лідера Дональда Трампа зробить усе можливе, щоб повернути Україні мир. З такою заявою виступив конгресмен із Флориди Майк Волтц, який стане радником нового президента США з нацбезпеки.

Що Волтц думає про війну РФ проти України

Журналісти попросили у поплічника Дональда Трампа прокоментувати неочікуване рішення чинного президента Джо Байдена дозволити Україні використовувати протипіхотні наземні міни.

Волтц звернув увагу на те, що йдеться про "розумні міни".

Ба більше, він наголосив, що рішення "має бути в більш широких межах, щоб покласти край цій війні”

Це просто абсолютна м'ясорубка людей і техніки на цьому фронті. Це більше схоже на окопну війну часів Першої світової війни. Майк Волтц Американський конгресмен

Чому Трамп рідко говорить про війну РФ проти України

Як стверджує Майк Волтц, новий президент США Дональд Трамп насправді "неймовірно стурбований" війною, яку країна-агресорка РФ веде проти українського народу.

Президент Трамп неймовірно стурбований кривавою бійнею, яка відбувається там, (і тим) як нам відновити стримування, і як нам встановити мир, — наголосив американський політик. Поширити

Він також наголосив, що країни Європи у цьому процесі точно повинні відігравати ключову роль.

Журналісти також поцікавилися у конгресмена, чому Трамп не часто публічно обговорює ситуацію в Україні.

За словами Волтца, новий очільник Білого дому зосереджений на діях, а не словах.