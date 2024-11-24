Зеленский назвал две вещи, которые могут остановить Путина

По убеждению украинского лидера Владимира Зеленского, помощь Украине и давление на Россию — это те вещи, которые смогут остановить российского диктатора Владимира Путина.

Что обсуждала команда Зеленского

Глава государства обращает внимание на то, что у мира есть системы противовоздушной обороны, способные защищать от ракет, одна из которых недавно атаковала Днепр.

На этом фоне Владимир Зеленский подчеркнул, что международное сообщество должно сделать все, чтобы Россия вынуждена была искать пути к настоящему миру.

Как бы Россия ни шантажировала всех, кого может, нужно не терять решимости, надо давить, и только так реальный мир станет ближе. Сегодня Служба безопасности Украины, Министерство внутренних дел показали информационным агентствам обломки российской ракеты, которая ударила по нашему Днепру. Сейчас продолжаются экспертизы, работа с партнерами по установке всех деталей и всех характеристик этой ракеты. Владимир Зеленский Президент Украины

Владимир Зеленский призывает партнеров и союзников найти ответ на этот эскалационный шаг диктатора Путина.

Украина ищет новые системы ПВО, чтобы защититься от ударов РФ

В мире есть системы противовоздушной обороны, способные защищать и от этого. Надо на этом сосредоточиться — всем, — подчеркнул Владимир Зеленский. Поделиться

По словам украинского лидера, страна-агрессорка должна наконец-то осознать, что каждый ее шаг на расширение войны имеет для нее последствия.

Президент Украины также добавил, что международное сообщество не должно давать нелегитимному главе Кремля "ни одной недели, чтобы адаптироваться и найти противодействие".