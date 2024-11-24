Зеленский назвал две вещи, которые могут остановить Путина

По убеждению украинского лидера Владимира Зеленского, помощь Украине и давление на Россию — это те вещи, которые смогут остановить российского диктатора Владимира Путина.
Главные тезисы
- Миру есть чем защитить Украину от российской ракеты "Орешник".
- По словам Зеленского, Россия должна понять последствия своих действий и искать пути к настоящему миру.
- Международное сообщество должно постоянно давить на Россию и оказывать поддержку Украине, чтобы война наконец закончилась.
Что обсуждала команда Зеленского
Глава государства обращает внимание на то, что у мира есть системы противовоздушной обороны, способные защищать от ракет, одна из которых недавно атаковала Днепр.
На этом фоне Владимир Зеленский подчеркнул, что международное сообщество должно сделать все, чтобы Россия вынуждена была искать пути к настоящему миру.
Владимир Зеленский призывает партнеров и союзников найти ответ на этот эскалационный шаг диктатора Путина.
Украина ищет новые системы ПВО, чтобы защититься от ударов РФ
По словам украинского лидера, страна-агрессорка должна наконец-то осознать, что каждый ее шаг на расширение войны имеет для нее последствия.
Президент Украины также добавил, что международное сообщество не должно давать нелегитимному главе Кремля "ни одной недели, чтобы адаптироваться и найти противодействие".