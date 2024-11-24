Зеленський назвав дві речі, які можуть зупинити Путіна

На переконання українського лідера Володимира Зеленського, допомога Україні й тиск на Росію — це саме ті речі, які зможуть зупинити російського диктатора Володимира Путіна та примусити його до миру.

Що обговорювала команда Зеленського

Глава держави звертає увагу на те, що світ має системи протиповітряної оборони, здатні захищати від ракет, одна з яких була застосована Росією цього тижня по Дніпру.

На цьому тлі Володимир Зеленський наголосив, що міжнародна спільнота повинна зробити все, щоб Росія була змушена шукати можливість справжнього миру.

Як би Росія не шантажувала всіх, кого може, треба не втрачати рішучості, треба тиснути, і тільки так реальний мир стане ближчий. Сьогодні Служба безпеки України, Міністерство внутрішніх справ показали інформаційним агенціям уламки російської ракети, яка вдарила по нашому Дніпру. Зараз тривають експертизи, робота з партнерами для встановлення всіх деталей і всіх характеристик щодо цієї ракети. Володимир Зеленський Президент України

Володимир Зеленський закликає партнерів і союзників разом знайти відповідь на цей ескалаційний крок диктатора Путіна.

Україна шукає нові системи ППО, щоб захиститися від ударів РФ

Світ має системи протиповітряної оборони, здатні захищати і від такого. Треба на цьому зосередитись — усім, — наголосив Володимир Зеленський. Поширити

За словами українського лідера, країна-агресорка повинна нарешті усвідомити, що кожен її крок на розширення війни має для неї наслідки.

Президент України також додав, що міжнародна спільнота не має давати нелегітимному главі Кремля "жодного тижня, щоб адаптуватись та знайти протидію".