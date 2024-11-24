Зеленський назвав дві речі, які можуть зупинити Путіна

На переконання українського лідера Володимира Зеленського, допомога Україні й тиск на Росію — це саме ті речі, які зможуть зупинити російського диктатора Володимира Путіна та примусити його до миру.
Головні тези:
- Світові є чим захистити Україну від російської ракети “Орєшнік”.
- За словами Зеленського, Росія має усвідомити наслідки своїх дій та шукати шляхи до справжнього миру.
- Міжнародна спільнота повинна постійно тиснути на Росію та надавати підтримку Україні, щоб війна нарешті скінчилася.
Що обговорювала команда Зеленського
Глава держави звертає увагу на те, що світ має системи протиповітряної оборони, здатні захищати від ракет, одна з яких була застосована Росією цього тижня по Дніпру.
На цьому тлі Володимир Зеленський наголосив, що міжнародна спільнота повинна зробити все, щоб Росія була змушена шукати можливість справжнього миру.
Володимир Зеленський закликає партнерів і союзників разом знайти відповідь на цей ескалаційний крок диктатора Путіна.
Україна шукає нові системи ППО, щоб захиститися від ударів РФ
За словами українського лідера, країна-агресорка повинна нарешті усвідомити, що кожен її крок на розширення війни має для неї наслідки.
Президент України також додав, що міжнародна спільнота не має давати нелегітимному главі Кремля "жодного тижня, щоб адаптуватись та знайти протидію".