Байден хотел пригласить Украину в НАТО. Почему передумал президент США
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Байден хотел пригласить Украину в НАТО. Почему передумал президент США

Байден
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Источник:  Bloomberg

Как удалось узнать британским журналистам, команда действующего американского лидера Джо Байдена собиралась публично призвать пригласить Украину в НАТО, но отказалась от этой идеи.

Главные тезисы

  • Глава Белого дома не верит в успех этой идеи в краткосрочной перспективе.
  • Потенциальное членство Украины в НАТО рассматривается Путиным как повод для войны.
  • Тем не менее, Украина может рассчитывать на двусторонние договоренности в сфере безопасности, а также гарантии.

Почему Байден не принял судьбоносное решение касательно Украины

Администрация Байдена также рассматривала возможность публично призывать к официальному приглашению к вступлению в НАТО, но решила отказаться от этого, учитывая малую вероятность успеха в краткосрочной перспективе, — сказано в сообщении информационного агентства.

Об этом журналисты узнали от своих анонимных источников, близких к команде действующего президента США.

Что важно понимать, российский диктатор Владимир Путин еще давно назвал потенциальное членство Украины в НАТО, о неизбежности которого союзники заявили в июле, как casus belli (повод для войны — ред.)».

Журналисты обращают внимание на то, что официальный Киев может рассчитывать на ряд двусторонних договоренностей в сфере безопасности, которые дадут Украине определенные гарантии.

Что известно о новом плане Байдена относительно Украины

Как сообщил шеф американской дипломатии Энтони Блинкен, команда действующего президента США Джо Байдена намерена усилить поддержку Украины в течение следующих нескольких месяцев на фоне войны против РФ.

С таким заявлением глава Госдепа выступил на встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

Он также пообещал, что вступление КНДР в войну против Украины на стороне РФ получит "решительный ответ".

Кроме того, указано, что в штаб-квартире Альянса Блинкен и Рютте обсудили работу, которую НАТО должен выполнить для укрепления своей оборонно-промышленной базы.

Президент Байден намерен полностью использовать каждый день, чтобы продолжать делать то, что мы делали последние четыре года, а именно — укреплять этот Альянс, — заявил Блинкен.

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