Байден хотел пригласить Украину в НАТО. Почему передумал президент США

Как удалось узнать британским журналистам, команда действующего американского лидера Джо Байдена собиралась публично призвать пригласить Украину в НАТО, но отказалась от этой идеи.
Главные тезисы
- Глава Белого дома не верит в успех этой идеи в краткосрочной перспективе.
- Потенциальное членство Украины в НАТО рассматривается Путиным как повод для войны.
- Тем не менее, Украина может рассчитывать на двусторонние договоренности в сфере безопасности, а также гарантии.
Почему Байден не принял судьбоносное решение касательно Украины
Об этом журналисты узнали от своих анонимных источников, близких к команде действующего президента США.
Что важно понимать, российский диктатор Владимир Путин еще давно назвал потенциальное членство Украины в НАТО, о неизбежности которого союзники заявили в июле, как casus belli (повод для войны — ред.)».
Журналисты обращают внимание на то, что официальный Киев может рассчитывать на ряд двусторонних договоренностей в сфере безопасности, которые дадут Украине определенные гарантии.
Что известно о новом плане Байдена относительно Украины
Как сообщил шеф американской дипломатии Энтони Блинкен, команда действующего президента США Джо Байдена намерена усилить поддержку Украины в течение следующих нескольких месяцев на фоне войны против РФ.
С таким заявлением глава Госдепа выступил на встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.
Он также пообещал, что вступление КНДР в войну против Украины на стороне РФ получит "решительный ответ".
Кроме того, указано, что в штаб-квартире Альянса Блинкен и Рютте обсудили работу, которую НАТО должен выполнить для укрепления своей оборонно-промышленной базы.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-