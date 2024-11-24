Путин все активнее толкает экономику РФ к катастрофе

Что происходит с экономикой РФ

Как считает эксперт, по состоянию на сегодняшний день экономическая ситуация в стране-агрессорке уже становится "отвратительной".

Общество стало осознавать, что происходит и ощущать первые последствия решений нелегитимного президента Путина.

Доминик Лоусон обращает внимание на то, что российский диктатор все активнее толкает экономику РФ к катастрофе, пытаясь победить в войне против Украины.

Это свидетельствует о том, что путинская трансформация экономики в перегретую версию того, что Советы называли "структурной милитаризацией", может иметь схожие катастрофические последствия... Так что Путин "побеждает"? Нет... Будет ли он атаковать страны НАТО ядерными ракетами, как он сейчас угрожает? Нет: садист в Кремле хотел бы жить, — отмечает эксперт. Поделиться

Готов ли Путин к завершению войны

Как считает Доминик Лоусон, по состоянию на сегодняшний день нелегитимный президент РФ далек от мысли, что нужно начинать переговоры и заканчивать войну.

Журналист считает, что решение Путина до сих пор не изменилось — он хочет, чтобы Украины не существовало как суверенного государства.

Именно поэтому эксперт убежден, что Кремль сейчас не стал бы поддерживать идею о мирном соглашении.