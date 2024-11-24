Путин все активнее толкает экономику РФ к катастрофе

Экономическая ситуация в стране-агрессорке России выходит из-под контроля диктатора Владимира Путина. К такому выводу пришел авторитетный британский журналист Доминик Лоусон.
Главные тезисы
- Путин готов пожертвовать экономической стабильностью ради победы в войне.
- Все это может иметь катастрофические последствия для России.
- Диктатор пока не готов к мирному урегулированию войны, он все еще хочет уничтожить Украину.
Что происходит с экономикой РФ
Как считает эксперт, по состоянию на сегодняшний день экономическая ситуация в стране-агрессорке уже становится "отвратительной".
Общество стало осознавать, что происходит и ощущать первые последствия решений нелегитимного президента Путина.
Доминик Лоусон обращает внимание на то, что российский диктатор все активнее толкает экономику РФ к катастрофе, пытаясь победить в войне против Украины.
Готов ли Путин к завершению войны
Как считает Доминик Лоусон, по состоянию на сегодняшний день нелегитимный президент РФ далек от мысли, что нужно начинать переговоры и заканчивать войну.
Журналист считает, что решение Путина до сих пор не изменилось — он хочет, чтобы Украины не существовало как суверенного государства.
Именно поэтому эксперт убежден, что Кремль сейчас не стал бы поддерживать идею о мирном соглашении.
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