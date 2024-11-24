Путин все активнее толкает экономику РФ к катастрофе
Категория
Экономика
Дата публикации

Путин все активнее толкает экономику РФ к катастрофе

Путин все активнее толкает экономику РФ к катастрофе
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Источник:  The Times

Экономическая ситуация в стране-агрессорке России выходит из-под контроля диктатора Владимира Путина. К такому выводу пришел авторитетный британский журналист Доминик Лоусон.

Главные тезисы

  • Путин готов пожертвовать экономической стабильностью ради победы в войне.
  • Все это может иметь катастрофические последствия для России.
  • Диктатор пока не готов к мирному урегулированию войны, он все еще хочет уничтожить Украину.

Что происходит с экономикой РФ

Как считает эксперт, по состоянию на сегодняшний день экономическая ситуация в стране-агрессорке уже становится "отвратительной".

Общество стало осознавать, что происходит и ощущать первые последствия решений нелегитимного президента Путина.

Доминик Лоусон обращает внимание на то, что российский диктатор все активнее толкает экономику РФ к катастрофе, пытаясь победить в войне против Украины.

Это свидетельствует о том, что путинская трансформация экономики в перегретую версию того, что Советы называли "структурной милитаризацией", может иметь схожие катастрофические последствия... Так что Путин "побеждает"? Нет... Будет ли он атаковать страны НАТО ядерными ракетами, как он сейчас угрожает? Нет: садист в Кремле хотел бы жить, — отмечает эксперт.

Готов ли Путин к завершению войны

Как считает Доминик Лоусон, по состоянию на сегодняшний день нелегитимный президент РФ далек от мысли, что нужно начинать переговоры и заканчивать войну.

Журналист считает, что решение Путина до сих пор не изменилось — он хочет, чтобы Украины не существовало как суверенного государства.

Именно поэтому эксперт убежден, что Кремль сейчас не стал бы поддерживать идею о мирном соглашении.

Вот почему те, кто громче всего утверждает, что Запад должен сделать все возможное, чтобы закончить войну устойчивым мирным соглашением, должны также выступать за максимальный объем западной летальной помощи Киеву, чтобы максимизировать рычаги влияния Украины. Конечно, они этого не делают; но это единственный способ убедить Россию отказаться от своих целей.

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