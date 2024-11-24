Позор и унижение. Меркель назвала главное поражение ЕС

Бывший немецкий лидер Ангела Меркель призналась, что считает "унижением и позором" Европейского союза выход Великобритании из блока.
Главные тезисы
- Меркель рассказала, как стала аутсайдером среди других лидеров Европы в связи со своей поддержкой Дэвида Кэмерона.
- Мемуары бывшего канцлера Германии раскрывают детали переговоров о Brexit и оценку последствий решения Великобритании.
Меркель называет Brexit "позором и унижением" ЕС
В скором времени мир увидят мемуары экс-канцлера ФРГ, которые насчитывают около 700 страниц.
Из них около пяти страниц посвящены Brexit и роли Меркель в переговорах с экс-главой правительства Британии Дэвидом Кэмероном накануне референдума.
По словам политика, она делала все возможное, чтобы удержать Британию в ЕС.
Также бывший немецкий лидер вспоминает о дальнейшем соглашении о выходе Британии, заключение которого растянулось на несколько лет.
Ангела Меркель откровенно признается, что на тот момент была очень разочарована, особенно когда увидела результат референдума о Brexit.
Меркель рассказала, почему стала аутсайдером
По словам политика, "везде, где возможно, она пыталась помочь Дэвиду Кэмерону".
Бывший лидер Германии утверждает, что делала это даже осознавая, что рискует спровоцировать гнев других лидеров ЕС, которые дистанцировались от него.
По мнению Меркель, Brexit "продемонстрировал в хрестоматийном стиле последствия, которые могут возникнуть, когда просчеты были допущены с самого начала".
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