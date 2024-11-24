Позор и унижение. Меркель назвала главное поражение ЕС

Бывший немецкий лидер Ангела Меркель призналась, что считает "унижением и позором" Европейского союза выход Великобритании из блока.

Меркель называет Brexit "позором и унижением" ЕС

В скором времени мир увидят мемуары экс-канцлера ФРГ, которые насчитывают около 700 страниц.

Из них около пяти страниц посвящены Brexit и роли Меркель в переговорах с экс-главой правительства Британии Дэвидом Кэмероном накануне референдума.

По словам политика, она делала все возможное, чтобы удержать Британию в ЕС.

Также бывший немецкий лидер вспоминает о дальнейшем соглашении о выходе Британии, заключение которого растянулось на несколько лет.

Ангела Меркель откровенно признается, что на тот момент была очень разочарована, особенно когда увидела результат референдума о Brexit.

Для меня результат казался унижением, позором для нас, других членов Европейского Союза — Соединенное Королевство оставляло нас в тяжелом положении. Это изменило вид Европейского Союза в глазах мира. Ангела Меркель Экс-канлер ФРГ

Меркель рассказала, почему стала аутсайдером

По словам политика, "везде, где возможно, она пыталась помочь Дэвиду Кэмерону".

Бывший лидер Германии утверждает, что делала это даже осознавая, что рискует спровоцировать гнев других лидеров ЕС, которые дистанцировались от него.

Моя поддержка Кэмерона сделала меня аутсайдером среди других моих коллег... Влияние еврокризиса все еще сказывалось, к тому же меня неоднократно обвиняли в скупости, — признается она. Поделиться

По мнению Меркель, Brexit "продемонстрировал в хрестоматийном стиле последствия, которые могут возникнуть, когда просчеты были допущены с самого начала".