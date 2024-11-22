Путин не хотел нападать на Украину. Меркель выступила с новым циничным заявлением
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Политика
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Путин не хотел нападать на Украину. Меркель выступила с новым циничным заявлением

Меркель
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Источник:  Spiegel

Бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель начала утверждать, что российский диктатор Владимир Путин в начале своего президентства, мол, не планировал нападать на Украину, а его план вторжения появился позже, на фоне действия Запада.

Главные тезисы

  • Меркель фактически обвиняет Запад, а не Путина в начале войны РФ против Украины.
  • Бывший канцлер Германии утверждает, что надежда на вступление Украины в НАТО в 2008 году была необоснованной.
  • Меркель отрицает, что блокировала путь Украины в Альянс.

Меркель продолжает оправдывать Путина

Журналисты поинтересовались у бывшего немецкого лидера, был ли у Путина с самого начала желание захватить Украину, или такая идея появилась у него уже позже.

Как считает политик, нелегитимный президент РФ всегда обладал чертами настоящего диктатора.

Более того, Меркель откровенно призналась, что его самоуверенность часто раздражала ее.

Но я не верю в то, что когда он (Путин — ред.) пришел к власти в 2000 году, он уже хотел напасть на Украину. Скорее это развитие событий, в котором мы на Западе также должны спросить себя, всегда ли мы все делали правильно.

Ангела Меркель

Ангела Меркель

Бывший канцлер ФРГ

По словам политика, у нее, мол, нет однозначного ответа на вопрос о том, делал ли Запад "все правильно".

Но было бы лучше, если бы единства Запада было больше. Мы не были настолько сильными, насколько могли бы быть, — сетует Ангела Меркель.

Меркель отвергает обвинения в блокировании вступления Украины в НАТО

Бывший канцлер Германии продолжает не соглашаться с тезисом о том, что она сама помешала Украине стать ближе к в НАТО в Бухаресте в 2008 году.

Меркель обратила внимание на то, что в Бухаресте речь шла о принятии плана действий по НАТО для Украины и Грузии в качестве кандидатов на членство.

Я считала, что это была политика, основанная на принципе надежды, которая не учитывала время, которое пройдет после принятия плана действий по членству в НАТО, а это могут быть годы.

Ангела Меркель

Ангела Меркель

Бывший канцлер ФРГ

По ее убеждению, российский диктатор не принял бы этот промежуточный статус как сдерживающий фактор, не прибегая к агрессивным действиям.

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