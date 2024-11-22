Путин не хотел нападать на Украину. Меркель выступила с новым циничным заявлением

Бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель начала утверждать, что российский диктатор Владимир Путин в начале своего президентства, мол, не планировал нападать на Украину, а его план вторжения появился позже, на фоне действия Запада.
Главные тезисы
- Меркель фактически обвиняет Запад, а не Путина в начале войны РФ против Украины.
- Бывший канцлер Германии утверждает, что надежда на вступление Украины в НАТО в 2008 году была необоснованной.
- Меркель отрицает, что блокировала путь Украины в Альянс.
Меркель продолжает оправдывать Путина
Журналисты поинтересовались у бывшего немецкого лидера, был ли у Путина с самого начала желание захватить Украину, или такая идея появилась у него уже позже.
Как считает политик, нелегитимный президент РФ всегда обладал чертами настоящего диктатора.
Более того, Меркель откровенно призналась, что его самоуверенность часто раздражала ее.
По словам политика, у нее, мол, нет однозначного ответа на вопрос о том, делал ли Запад "все правильно".
Меркель отвергает обвинения в блокировании вступления Украины в НАТО
Бывший канцлер Германии продолжает не соглашаться с тезисом о том, что она сама помешала Украине стать ближе к в НАТО в Бухаресте в 2008 году.
Меркель обратила внимание на то, что в Бухаресте речь шла о принятии плана действий по НАТО для Украины и Грузии в качестве кандидатов на членство.
По ее убеждению, российский диктатор не принял бы этот промежуточный статус как сдерживающий фактор, не прибегая к агрессивным действиям.
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