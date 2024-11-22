Байден может вернуть Украине ядерное оружие. Что тайно обсуждает Запад

Американские и европейские чиновники активно обсуждают договор, согласно которому Украина получит немало оружия, которое позволит ей нанести мощный удар в случае нарушения Россией возможного соглашения о прекращении огня. Более того, действующий президент США Джо Байден даже может вернуть Украине ядерное оружие.

Что задумали союзники Украины

Согласно данным иностранных журналистов, официальные лица США и Европы подробно обсуждают сдерживание как возможную гарантию безопасности для Украины.

К примеру, прежде всего речь идет о формировании запасов обычного арсенала, однако которого точно хватило бы для нанесения карательного удара, если Россия нарушит соглашение о прекращении огня.

По словам инсайдеров, некоторые чиновники даже допустили, что действующий американский Джо Байден может вернуть Украине ядерное оружие.

Речь идет именно о том арсенале, который был изъят после распада Советского Союза для сдерживающего фактора.

Эксперты предполагают, что такое решение крайне сложное и будет иметь серьезные последствия.

Байден попытается изменить ситуацию на фронте

Американские аналитики обращают внимание на то, что украинские удары на большие расстояния по военным объектам в тылу России имеют решающее значение для ослабления российского военного потенциала на всем театре военных действий.

Учитывая это, можно понять, чего добивается глава Белого дома Джо Байдена.

Эксперты озвучили прогноз, что это станет новой возможностью для Украины ослабить военные усилия армии РФ.

Учитывая тот факт, что ВСУ только недавно начали получать системы вооружений для ведения современных широкомасштабных боевых действий, в ближайшем будущем существенных изменений на фронте ждать не стоит. Поделиться

Несмотря на это, украинские воины начнут проводить операционно значимые контрнаступления при условии, что если Запад сохранит и усилит свою поддержку.