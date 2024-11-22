Байден може повернути Україні ядерну зброю. Що таємно обговорює Захід
Категорія
Україна
Дата публікації

Байден може повернути Україні ядерну зброю. Що таємно обговорює Захід

Байден
Джерело:  The New York Times

Американські та європейські посадовці активно обговорюють договір, згідно з яким Україна отримає чимало зброї, яка дасть їй можливість завдати потужного удару у разі порушення Росією можливої угоди про припинення вогню. Ба більше, чинний президент США Джо Байден навіть може повернути Україні ядерну зброю.

Головні тези:

  • Спроба повернення Україні ядерної зброї розглядається як інструмент для стримування Росії.
  • Україна може отримати значний арсенал зброї для карального удару по РФ.
  • Джо Байден спробує найближчим часом змінити ситуацію на фронті.

Що замислили союзники України

Згідно з даними іноземних журналістів, офіційні особи США та Європи детально обговорюють саме стримування як можливу гарантію безпеки для України.

До прикладу, насамперед йдеться про формування запасів звичайного арсеналу, однак якого б точно вистачило для завдання карального удару, якщо Росія порушить угоду про припинення вогню.

За словами інсайдерів, деякі чиновники навіть припустили, що чинний американський Джо Байден може повернути Україні ядерну зброю.

Мовиться саме про той арсенал, який був вилучений після розпаду Радянського Союзу задля стримуючого фактору.

Експерти припускають, що таке рішення є вкрай складним та матиме серйозні наслідки.

Байден спробує змінити ситуацію на фронті

Американські аналітики звертають увагу на те, що українські удари на великі відстані по військових об'єктах в тилу Росії мають вирішальне значення для послаблення російського військового потенціалу на всьому театрі воєнних дій.

Враховуючи це, можна зрозуміти, чого наразі добивається очільник Білого дому Джо Байдена.

Експерти озвучили прогноз, що це стане новою можливість для України послабити військові зусилля армії РФ.

Враховуючи той факт, що ЗСУ лише нещодавно почали отримувати системи озброєнь для ведення сучасних широкомасштабних бойових дій, у найближчому майбутньому суттєвих змін на фронті очікувати не варто.

Попри це, згодом українські воїни почнуть проводити операційно значущі контрнаступи за умови, що якщо Захід збереже та посилить свою підтримку.

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