Путін не хотів нападати на Україну. Меркель виступила з новою цинічною заявою

Колишня канцлерка ФРН Ангела Меркель почала безсоромно стверджувати, що російський диктатор Володимир Путін на початку свого президентства, мовляв, не планував нападати на Україну, а його план вторгнення з'явився пізніше, і з огляду на дії Заходу.
Головні тези:
- Меркель фактично звинувачує Захід, а не Путіна у початку війни РФ проти України.
- Колишня канцлерка Німеччини стверджує, що надія на вступ України в НАТО у 2008 році була необґрунтованою.
- Меркель заперечує, що блокувала шлях України до Альянсу.
Меркель продовжує виправдовувати Путіна
Журналісти поцікавилися у колишньої німецької лідерки, чи у Путіна від самого початку був намір захопити Україну, чи така ідея з'явилася у нього вже пізніше.
Як вважає політикиня, нелегітимний президент РФ завжди мав риси справжнього диктатора.
Ба більше, Меркель відверто зізналася, що його самовпевненість часто дратувала її.
За словами політикині, у неї, мовляв, не має однозначної відповіді на запитання про те, чи робив Захід "усе правильно".
Меркель відкидає звинувачення щодо блокування вступу України в НАТО
Колишня канцлерка Німеччини продовжує не погоджуватися з тезою про те, що вона сама безпосередньо завадила прокладанню шляху для вступу України до НАТО в Бухаресті у 2008 році.
Меркель звернула увагу на те, що в Бухаресті йшлося про ухвалення плану дій щодо НАТО для України і Грузії як кандидатів на членство.
На її переконання, російський диктатор не прийняв би цей проміжний статус як стримувальний фактор, не вдаючись до агресивних дій.
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