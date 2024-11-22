Путін не хотів нападати на Україну. Меркель виступила з новою цинічною заявою

Колишня канцлерка ФРН Ангела Меркель почала безсоромно стверджувати, що російський диктатор Володимир Путін на початку свого президентства, мовляв, не планував нападати на Україну, а його план вторгнення з'явився пізніше, і з огляду на дії Заходу.

Меркель продовжує виправдовувати Путіна

Журналісти поцікавилися у колишньої німецької лідерки, чи у Путіна від самого початку був намір захопити Україну, чи така ідея з'явилася у нього вже пізніше.

Як вважає політикиня, нелегітимний президент РФ завжди мав риси справжнього диктатора.

Ба більше, Меркель відверто зізналася, що його самовпевненість часто дратувала її.

Але я не вірю в те, що коли він (Путін — ред.) прийшов до влади у 2000 році, він вже хотів напасти на Україну. Скоріше, це розвиток подій, в якому ми на Заході також повинні запитати себе, чи завжди ми все робили правильно. Ангела Меркель Колишня канцлерка ФРН

За словами політикині, у неї, мовляв, не має однозначної відповіді на запитання про те, чи робив Захід "усе правильно".

Але було б краще, якби єдність Заходу була більшою. Ми не були настільки сильними, наскільки могли б бути, — бідкається Ангела Меркель. Поширити

Меркель відкидає звинувачення щодо блокування вступу України в НАТО

Колишня канцлерка Німеччини продовжує не погоджуватися з тезою про те, що вона сама безпосередньо завадила прокладанню шляху для вступу України до НАТО в Бухаресті у 2008 році.

Меркель звернула увагу на те, що в Бухаресті йшлося про ухвалення плану дій щодо НАТО для України і Грузії як кандидатів на членство.

Я вважала, що це була політика, заснована на принципі надії, яка не враховувала час, що пройде після ухвалення плану дій до членства в НАТО, а це можуть бути роки. Ангела Меркель Колишня канцлерка ФРН

На її переконання, російський диктатор не прийняв би цей проміжний статус як стримувальний фактор, не вдаючись до агресивних дій.