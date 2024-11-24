Ганьба та приниження. Меркель назвала головну поразку ЄС

Колишня німецька лідерка Ангела Меркель зізналася, що вважає "приниженням і ганьбою" Європейського союзу вихід Великої Британії з блоку.

Меркель називає Brexit "ганьбою і приниженням" ЄС

Незабаром світ побачать мемуари ексканцлерки ФРН, які налічують близько 700 сторінок.

З них близько п'яти сторінок присвячено Brexit і ролі Меркель в переговорах з ексглавою уряду Британії Девідом Кемероном напередодні референдуму.

За словами політикині, вона робила все можливе, що втримати Британію в ЄС.

Також колишня німецька лідерка згадує про подальшу угоду про вихід Британії, укладання якої розтягнулося на кілька років.

Ангела Меркель відверто зізнається, що на той момент була дуже розчарованою, особливо коли побачила результат референдуму про Brexit.

Для мене результат здавався приниженням, ганьбою для нас, інших членів Європейського Союзу — Сполучене Королівство залишало нас у скрутному становищі. Це змінило вигляд Європейського Союзу в очах світу; ми були ослаблені. Ангела Меркель Ексканлерка ФРН

Меркель розповіла, чому стала аутсайдеркою

За словами німецької політикині, "усюди, де можливо, вона намагалася допомогти Девіду Кемерону".

Колишня лідерка Німеччини стверджує, що робила це навіть усвідомлюючи, що ризикує спровокувати гнів інших лідерів ЄС, які дистанціювалися від нього.

Моя підтримка його зробила мене аутсайдером серед інших моїх колег... Вплив єврокризи все ще давався взнаки, до того ж мене неодноразово звинувачували у скупості, — зізнається вона. Поширити

На переконання Меркель, Brexit "продемонстрував у хрестоматійному стилі наслідки, які можуть виникнути, коли прорахунки допущені з самого початку".