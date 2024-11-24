Ганьба та приниження. Меркель назвала головну поразку ЄС

Колишня німецька лідерка Ангела Меркель зізналася, що вважає "приниженням і ганьбою" Європейського союзу вихід Великої Британії з блоку.
Головні тези:
- Меркель розповіла, як стала аутсайдером серед інших лідерів Європи у зв'язку зі своєю підтримкою Девіда Кемерона.
- Мемуари колишньої канцлерки Німеччини розкривають деталі переговорів про Brexit та оцінку наслідків рішення Великої Британії.
Меркель називає Brexit "ганьбою і приниженням" ЄС
Незабаром світ побачать мемуари ексканцлерки ФРН, які налічують близько 700 сторінок.
З них близько п'яти сторінок присвячено Brexit і ролі Меркель в переговорах з ексглавою уряду Британії Девідом Кемероном напередодні референдуму.
За словами політикині, вона робила все можливе, що втримати Британію в ЄС.
Також колишня німецька лідерка згадує про подальшу угоду про вихід Британії, укладання якої розтягнулося на кілька років.
Ангела Меркель відверто зізнається, що на той момент була дуже розчарованою, особливо коли побачила результат референдуму про Brexit.
Меркель розповіла, чому стала аутсайдеркою
За словами німецької політикині, "усюди, де можливо, вона намагалася допомогти Девіду Кемерону".
Колишня лідерка Німеччини стверджує, що робила це навіть усвідомлюючи, що ризикує спровокувати гнів інших лідерів ЄС, які дистанціювалися від нього.
На переконання Меркель, Brexit "продемонстрував у хрестоматійному стилі наслідки, які можуть виникнути, коли прорахунки допущені з самого початку".
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