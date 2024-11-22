Цап-відбувайло. Меркель з обуренням відповіла на докори Зеленського

Колишня німецька лідерка Ангела Меркель публічно скаржиться на те, що її, мовляв, роблять "цапом-відбувайлом" на тлі війни Росії проти України.

Меркель відреагувала на звернення Зеленського

Журналісти запитали у ексканцлерки ФРН, чи є у неї відчуття, що її роблять цапом-відбувайлом на тлі війни РФ проти України через її поведінку на саміті НАТО у 2008 році.

За словами Ангели Меркель, для неї особисто це "не просто відчуття, це правда".

Володимир Зеленський, наприклад, закликав колишнього президента Франції Саркозі і мене приїхати до Бучі після жахливої різанини, очевидно, маючи на увазі, що наша позиція в Бухаресті була відповідальною за смерті в Бучі. Ангела Меркель Ексканцлерка ФРН

Німецька політикиня відверто зізнається, що "захоплюється Зеленським за його мужність і рішучість", яку він проявив, захищаючи свою батьківщину від ворога.

Попри це Ангела Меркель не приховує, що не згодна з ним щодо Бухареста.

Я попереджала знову і знову, в тому числі в Бухаресті в 2008 році: Путін вважає розпад Радянського Союзу найбільшою геополітичною катастрофою XX століття — і, звичайно, я не поділяю цю точку зору, — додала політикиня. Поширити

Меркель намагається пояснити “логіку” Путіна

Колишня німецька лідерка стверджує, що російський диктатор давно відчував існування екзистенціальної загрози для Росії й на цьому тлі намагався тримати колишні радянські республіки під контролем, розпалюючи конфлікти.

Я мала рацію права у своєму попередженні. Тому що Путін вторгся в Грузію ще в 2008 році, — заявила Ангела Меркель. Поширити

Журналісти звернули увагу політикині на те, що вона фактично не зробила жодних висновків, хоча й знала, хто такий Путін та чого від нього чекати.

Однак Меркель відкинула ці звинувачення.