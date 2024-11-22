Цап-відбувайло. Меркель з обуренням відповіла на докори Зеленського

Колишня німецька лідерка Ангела Меркель публічно скаржиться на те, що її, мовляв, роблять "цапом-відбувайлом" на тлі війни Росії проти України.
Головні тези:
- Меркель відреагувала на критику Зеленського щодо її рішень на саміті НАТО у 2008 році.
- Політикиня стверджується, що захоплюється президентом України, однак не згодна з деякими його заявами.
- Меркель заявила, що знала про агресивні наміри Путіна.
Меркель відреагувала на звернення Зеленського
Журналісти запитали у ексканцлерки ФРН, чи є у неї відчуття, що її роблять цапом-відбувайлом на тлі війни РФ проти України через її поведінку на саміті НАТО у 2008 році.
За словами Ангели Меркель, для неї особисто це "не просто відчуття, це правда".
Німецька політикиня відверто зізнається, що "захоплюється Зеленським за його мужність і рішучість", яку він проявив, захищаючи свою батьківщину від ворога.
Попри це Ангела Меркель не приховує, що не згодна з ним щодо Бухареста.
Меркель намагається пояснити “логіку” Путіна
Колишня німецька лідерка стверджує, що російський диктатор давно відчував існування екзистенціальної загрози для Росії й на цьому тлі намагався тримати колишні радянські республіки під контролем, розпалюючи конфлікти.
Журналісти звернули увагу політикині на те, що вона фактично не зробила жодних висновків, хоча й знала, хто такий Путін та чого від нього чекати.
Однак Меркель відкинула ці звинувачення.
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