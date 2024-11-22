Козёл отпущения. Меркель с возмущением ответила на упреки Зеленского
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Козёл отпущения. Меркель с возмущением ответила на упреки Зеленского

Меркель
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Источник:  Spiegel

Бывший немецкий лидер Ангела Меркель публично жалуется на то, что ее, мол, делают "козлом отпущения" на фоне войны России против Украины.

Главные тезисы

  • Меркель отреагировала на критику Зеленского по поводу ее решений на саммите НАТО в 2008 году.
  • Политика утверждает, что восхищается президентом Украины, однако не согласна с некоторыми его заявлениями.
  • Меркель заявила, что знала об агрессивных намерениях Путина.

Меркель отреагировала на обращение Зеленского

Журналисты спросили у экс-канцлера ФРГ, есть ли у нее ощущение, что ее делают козлом отпущения на фоне войны РФ против Украины из-за ее поведения на саммите НАТО в 2008 году.

По словам Ангелы Меркель, для нее лично это "не просто ощущение, это правда".

Владимир Зеленский, например, призвал бывшего президента Франции Саркози и меня приехать в Бучу после ужасной резни, очевидно, имея в виду, что наша позиция в Бухаресте была ответственной за смерти в Буче.

Ангела Меркель

Ангела Меркель

Экс-канцлер ФРГ

Немецкая политик откровенно признается, что "восхищается Зеленским, его мужеством и решительностью", которое он проявил, защищая свою родину от врага.

Несмотря на это Ангела Меркель не скрывает, что не согласна с ним по поводу Бухареста.

Я предупреждала снова и снова, в том числе в Бухаресте в 2008 году: Путин считает распад Советского Союза величайшей геополитической катастрофой XX века — и, конечно, я не разделяю эту точку зрения, — добавила политик.

Меркель пытается объяснить "логику" Путина

Бывший немецкий лидер утверждает, что российский диктатор давно чувствовал существование экзистенциальной угрозы для России и на этом фоне пытался держать бывшие советские республики под контролем, разжигая конфликты.

Я была права в своем предупреждении. Потому что Путин вторгся в Грузию еще в 2008 году, — заявила Ангела Меркель.

Журналисты обратили внимание политика на то, что она фактически не сделала никаких выводов, хотя и знала, кто такой Путин и чего от него ждать.

Однако Меркель отвергла эти обвинения.

Я думаю, что нужно было попытаться решить конфликты с Россией мирным путем. В то же время мы также усилили принцип сдерживания… На саммите НАТО 2014 года в Уэльсе была поставлена цель, чтобы все страны тратили на оборону два процента своего валового внутреннего продукта. Я признаю, что энергичность, с которой это продвигалось, была ограничена.

Ангела Меркель

Ангела Меркель

Эксканцлер ФРГ

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