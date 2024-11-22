Козёл отпущения. Меркель с возмущением ответила на упреки Зеленского

Бывший немецкий лидер Ангела Меркель публично жалуется на то, что ее, мол, делают "козлом отпущения" на фоне войны России против Украины.

Меркель отреагировала на обращение Зеленского

Журналисты спросили у экс-канцлера ФРГ, есть ли у нее ощущение, что ее делают козлом отпущения на фоне войны РФ против Украины из-за ее поведения на саммите НАТО в 2008 году.

По словам Ангелы Меркель, для нее лично это "не просто ощущение, это правда".

Владимир Зеленский, например, призвал бывшего президента Франции Саркози и меня приехать в Бучу после ужасной резни, очевидно, имея в виду, что наша позиция в Бухаресте была ответственной за смерти в Буче. Ангела Меркель Экс-канцлер ФРГ

Немецкая политик откровенно признается, что "восхищается Зеленским, его мужеством и решительностью", которое он проявил, защищая свою родину от врага.

Несмотря на это Ангела Меркель не скрывает, что не согласна с ним по поводу Бухареста.

Я предупреждала снова и снова, в том числе в Бухаресте в 2008 году: Путин считает распад Советского Союза величайшей геополитической катастрофой XX века — и, конечно, я не разделяю эту точку зрения, — добавила политик. Поделиться

Меркель пытается объяснить "логику" Путина

Бывший немецкий лидер утверждает, что российский диктатор давно чувствовал существование экзистенциальной угрозы для России и на этом фоне пытался держать бывшие советские республики под контролем, разжигая конфликты.

Я была права в своем предупреждении. Потому что Путин вторгся в Грузию еще в 2008 году, — заявила Ангела Меркель. Поделиться

Журналисты обратили внимание политика на то, что она фактически не сделала никаких выводов, хотя и знала, кто такой Путин и чего от него ждать.

Однако Меркель отвергла эти обвинения.