Козёл отпущения. Меркель с возмущением ответила на упреки Зеленского

Бывший немецкий лидер Ангела Меркель публично жалуется на то, что ее, мол, делают "козлом отпущения" на фоне войны России против Украины.
Главные тезисы
- Меркель отреагировала на критику Зеленского по поводу ее решений на саммите НАТО в 2008 году.
- Политика утверждает, что восхищается президентом Украины, однако не согласна с некоторыми его заявлениями.
- Меркель заявила, что знала об агрессивных намерениях Путина.
Меркель отреагировала на обращение Зеленского
Журналисты спросили у экс-канцлера ФРГ, есть ли у нее ощущение, что ее делают козлом отпущения на фоне войны РФ против Украины из-за ее поведения на саммите НАТО в 2008 году.
По словам Ангелы Меркель, для нее лично это "не просто ощущение, это правда".
Немецкая политик откровенно признается, что "восхищается Зеленским, его мужеством и решительностью", которое он проявил, защищая свою родину от врага.
Несмотря на это Ангела Меркель не скрывает, что не согласна с ним по поводу Бухареста.
Меркель пытается объяснить "логику" Путина
Бывший немецкий лидер утверждает, что российский диктатор давно чувствовал существование экзистенциальной угрозы для России и на этом фоне пытался держать бывшие советские республики под контролем, разжигая конфликты.
Журналисты обратили внимание политика на то, что она фактически не сделала никаких выводов, хотя и знала, кто такой Путин и чего от него ждать.
Однако Меркель отвергла эти обвинения.
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