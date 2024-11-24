Путін дедалі активніше штовхає економіку РФ до катастрофи

Що відбувається з економікою РФ

Як вважає експерт, станом на сьогодні економічна ситуація в країні-агресорці уже стає "огидною".

Суспільство почало усвідомлювати, що відбувається та відчувати перші наслідки рішень нелегітимного президента Путіна.

Домінік Лоусон звертає увагу на те, що російський диктатор дедалі активніше штовхає економіку РФ до катастрофи, намагаючись перемогти у війні проти України.

Це свідчить про те, що путінська трансформація економіки в перегріту версію того, що совєти називали "структурною мілітаризацією", може мати схожі катастрофічні наслідки... То що, Путін "перемагає"? Ні... Чи буде він атакувати країни НАТО ядерними ракетами, як він зараз погрожує? Ні: садист-отруйник у Кремлі волів би жити, — наголошує експерт. Поширити

Чи готовий Путін до завершення війни

Як вважає Домінік Лоусон, станом на сьогодні нелегітимний президент РФ далекий від думки, що потрібно починати переговори та закінчувати війну.

Журналіст вважає, що рішення Путіна досі не змінилося — він хоче, щоб України не існувало як суверенної держави.

Саме тому експерт переконаний, що Кремль наразі нізащо не став би підтримувати ідею про мирну угоду.