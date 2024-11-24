Путін дедалі активніше штовхає економіку РФ до катастрофи

Економічна ситуація в країні-агресорці Росії виходить з-під контролю диктатора Володимира Путіна. До такого висновку дійшов авторитетний британський журналіст Домінік Лоусон.
Головні тези:
- Путін готовий пожертвувати економічною стабільністю заради перемоги у війні.
- Усе це може мати катастрофічні наслідки для Росії.
- Диктатор поки не готовий до мирного врегулювання війни, він досі хоче знищити Україну.
Що відбувається з економікою РФ
Як вважає експерт, станом на сьогодні економічна ситуація в країні-агресорці уже стає "огидною".
Суспільство почало усвідомлювати, що відбувається та відчувати перші наслідки рішень нелегітимного президента Путіна.
Домінік Лоусон звертає увагу на те, що російський диктатор дедалі активніше штовхає економіку РФ до катастрофи, намагаючись перемогти у війні проти України.
Чи готовий Путін до завершення війни
Як вважає Домінік Лоусон, станом на сьогодні нелегітимний президент РФ далекий від думки, що потрібно починати переговори та закінчувати війну.
Журналіст вважає, що рішення Путіна досі не змінилося — він хоче, щоб України не існувало як суверенної держави.
Саме тому експерт переконаний, що Кремль наразі нізащо не став би підтримувати ідею про мирну угоду.
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