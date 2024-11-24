Путін дедалі активніше штовхає економіку РФ до катастрофи
Категорія
Економіка
Дата публікації

Путін дедалі активніше штовхає економіку РФ до катастрофи

Путін
Джерело:  The Times

Економічна ситуація в країні-агресорці Росії виходить з-під контролю диктатора Володимира Путіна. До такого висновку дійшов авторитетний британський журналіст Домінік Лоусон.

Головні тези:

  • Путін готовий пожертвувати економічною стабільністю заради перемоги у війні.
  • Усе це може мати катастрофічні наслідки для Росії.
  • Диктатор поки не готовий до мирного врегулювання війни, він досі хоче знищити Україну.

Що відбувається з економікою РФ

Як вважає експерт, станом на сьогодні економічна ситуація в країні-агресорці уже стає "огидною".

Суспільство почало усвідомлювати, що відбувається та відчувати перші наслідки рішень нелегітимного президента Путіна.

Домінік Лоусон звертає увагу на те, що російський диктатор дедалі активніше штовхає економіку РФ до катастрофи, намагаючись перемогти у війні проти України.

Це свідчить про те, що путінська трансформація економіки в перегріту версію того, що совєти називали "структурною мілітаризацією", може мати схожі катастрофічні наслідки... То що, Путін "перемагає"? Ні... Чи буде він атакувати країни НАТО ядерними ракетами, як він зараз погрожує? Ні: садист-отруйник у Кремлі волів би жити, — наголошує експерт.

Чи готовий Путін до завершення війни

Як вважає Домінік Лоусон, станом на сьогодні нелегітимний президент РФ далекий від думки, що потрібно починати переговори та закінчувати війну.

Журналіст вважає, що рішення Путіна досі не змінилося — він хоче, щоб України не існувало як суверенної держави.

Саме тому експерт переконаний, що Кремль наразі нізащо не став би підтримувати ідею про мирну угоду.

Ось чому ті, хто найголосніше стверджує, що Захід повинен зробити все можливе, щоб закінчити війну стійкою мирною угодою, повинні також виступати за максимальний обсяг західної летальної допомоги Києву, щоб максимізувати важелі впливу України. Звичайно, вони цього не роблять; але це єдиний спосіб переконати Росію відмовитися від своїх цілей.

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