Китай принизив Росію. Нові деталі таємних перемовин США, РФ та КНР
Категорія
Політика
Дата публікації

Китай принизив Росію. Нові деталі таємних перемовин США, РФ та КНР

Путін і Сі
Джерело:  The Times

Авторитетний британський журналіст Домінік Лоусон переконаний, що російський диктатор Володимир Путін наказав завдати удару по Україні балістичною ракетою середньої дальності, щоб “не втратити обличчя” після рішення президента США Джо Байдена.

Головні тези:

  • Китай змусив Росію узгодити спільне комюніке щодо відмови від застосування ядерної зброї, що свідчить про тиск на Кремль.
  • Попри це, Путін залишається націлений на знищення України як суверенної держави.
  • Впливові країни змушують Росію переглянути свої плани, однак не завжди вдало.

Захід більше не вірить у ядерний блеф Путіна

Експерт звертає увагу на те, що кілька тижнів тому нелегітимний глава Кремля погрожував Заходу відповіддю "переважною ядерною вогневою міццю", якщо Україні дозволять бити по Росії далекобійними ракетами західного виробництва.

Союзники уже встигли ухвалити відповідні рішення, а Сили оборони України навіть кілька разів атакувати ворожу територію згаданими ракетами.

На цьому тлі російський диктатор не реалізував жодної зі своїх погроз, що свідчить лише про те, що його заяви є порожніми балачками.

Як зазначає Лоусон, був один момент, коли Штати справді боялися, що Путін серйозно розглядає можливість розгортання тактичної ядерної зброї в Україні.

Це було два роки тому, коли російські війська були відкинуті назад у ганебному відступі. Потім сталося дві речі. Президент Байден у листопаді 2022 року відправив директора ЦРУ Вільяма Бернса розповісти Сергію Наришкіну (його колезі на посаді глави СЗР), що робитимуть США, якщо Москва "стане ядерною, — розповідає журналіст.

США та Китай мають вплив на Росію

За словами Лоусона, після тієї розмови Наришкін заприсягнувся, що він усе розуміє і що Путін не має наміру застосовувати ядерну зброю.

Однак лише на цьому все не закінчилося, адже до процесу стримування Кремля приєднався офіційний Пекін.

Про вкрай цікавий епізод розповів військовий історик Філліпс О'Браєн у статті для Bulletin of the Atomic Scientists.

Китай... публічно принизив Росію, змусивши Путіна, посеред усього його брязкання ядерною зброєю, узгодити спільне комюніке з президентом Сі, в якому Путін дезавуював застосування ядерної зброї.

Попри це, як стверджує експерт, станом на сьогодні російський диктатор далекий від прагнення до переговорів для завершення війни.

Російський диктатор досі націлений на знищення України як суверенної держави.

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