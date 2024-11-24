Китай принизив Росію. Нові деталі таємних перемовин США, РФ та КНР

Авторитетний британський журналіст Домінік Лоусон переконаний, що російський диктатор Володимир Путін наказав завдати удару по Україні балістичною ракетою середньої дальності, щоб “не втратити обличчя” після рішення президента США Джо Байдена.
Головні тези:
- Китай змусив Росію узгодити спільне комюніке щодо відмови від застосування ядерної зброї, що свідчить про тиск на Кремль.
- Попри це, Путін залишається націлений на знищення України як суверенної держави.
- Впливові країни змушують Росію переглянути свої плани, однак не завжди вдало.
Захід більше не вірить у ядерний блеф Путіна
Експерт звертає увагу на те, що кілька тижнів тому нелегітимний глава Кремля погрожував Заходу відповіддю "переважною ядерною вогневою міццю", якщо Україні дозволять бити по Росії далекобійними ракетами західного виробництва.
Союзники уже встигли ухвалити відповідні рішення, а Сили оборони України навіть кілька разів атакувати ворожу територію згаданими ракетами.
На цьому тлі російський диктатор не реалізував жодної зі своїх погроз, що свідчить лише про те, що його заяви є порожніми балачками.
Як зазначає Лоусон, був один момент, коли Штати справді боялися, що Путін серйозно розглядає можливість розгортання тактичної ядерної зброї в Україні.
США та Китай мають вплив на Росію
За словами Лоусона, після тієї розмови Наришкін заприсягнувся, що він усе розуміє і що Путін не має наміру застосовувати ядерну зброю.
Однак лише на цьому все не закінчилося, адже до процесу стримування Кремля приєднався офіційний Пекін.
Про вкрай цікавий епізод розповів військовий історик Філліпс О'Браєн у статті для Bulletin of the Atomic Scientists.
Попри це, як стверджує експерт, станом на сьогодні російський диктатор далекий від прагнення до переговорів для завершення війни.
Російський диктатор досі націлений на знищення України як суверенної держави.
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