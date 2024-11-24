Війна РФ проти України перейшла на новий етап — що відбувається

Експерти та аналітики Associated Press дійшли висновку, що саме протягом минулого тижня відбулася найсуттєвіша ескалація з початку повномасштабної війни РФ проти України, що свідчить про початок нового етапу.

Останні 7 днів були вкрай важливими для подальшого ходу війни

За словами фахівців, головним поштовхом для кардинальної зміни ситуації стало саме неочікуване рішення чинного американського лідера Джо Байдена.

Як відомо, він надав Києву дозвіл на удари американськими ракетами більшої дальності по російській території.

Саме після цього події почали розвиватися вкрай стрімко та непередбачувано.

Понеділок. Країна-агресорка РФ попереджає про ескалацію, якщо західну зброю буде використано на її території

Вівторок. Сили оборони України вперше завдали ударів по Росії американськими далекобійними ракетами, вразивши склад боєприпасів у Брянській області Росії.

Цього ж дня російський диктатор Володимир Путін офіційно знизив поріг застосування ядерної зброї.

Середа. Джо Байден підтримав надання Україні протипіхотних мін, щоб сповільнити просування армії РФ на фронті.

ЗСУ вдарили по Росії за допомогою британської ракети Storm Shadow.

Американське і деякі інші західні посольства в Києві тимчасово закрилися у зв'язку із загрозою потенційно великої російської повітряної атаки на українську столицю.

Четвер. Країна-агресорка РФ вперше застосувала нову експериментальну балістичну ракету середньої дальності по Україні.

У своїй заяві Володимир Путін попередив, що нова ракета "Орешник" здатна нести ядерні боєголовки і що вона є відповіддю на використання Києвом американських і британських ракет.

За словами диктатора, вона може бути використана для атаки будь-якого українського союзника, чиї ракети використовуються для нападу на Росію.

П'ятниця. НАТО скликає екстрене засідання щодо України, зустріч відбудеться 26 листопада.

Субота. Український лідер Володимир Зеленський озвучив припущення, що війна може закінчитися у 2025 році.