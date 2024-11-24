Коли Україна отримає ракети Taurus — пояснення дипломата

На переконання експосла України у ФРН Андрія Мельника, Німеччина передасть Україні далекобійні ракети Taurus, якщо на дострокових виборах переможе Християнсько-демократичний союз, а його лідер Фрідріх Мерц стане канцлером.

В України все ще є шанс на отримання Taurus

Український дипломат звертає увагу на те, що Мерц, який, цілком ймовірно, стане канцлером, багато разів заявляв про потребу передати Україні ракети Taurus.

Я не можу уявити за будь-яких розкладів цієї коаліції, навіть якщо соціал-демократи стануть у ній "молодшим партнером", що вони це (надання ракет) заблокують, — наголосив Андрій Мельник. Поширити

Що важливо розуміти, ймовірність того, що Мерц стане новим німецьким лідером станом на сьогодні вкрай висока.

На думку дипломата, цього не станеться лише у разі чогось непередбачуваного.

Це має статися якийсь землетрус політичний, якийсь суперскандал, який росіяни, до речі, можуть запросто готувати. Вони, на жаль, до цього здатні. Якийсь скандал, який, наприклад, завдасть іміджевих втрат саме потенційному канцлеру Мерцу для того, щоб цього не відбулося. Андрій Мельник Посол України в Бразилії

Коли Україна може отримати Taurus

Андрій Мельник звертає увагу на те, що дострокові вибори в Німеччині призначені на 23 лютого.

Де-факто це означає, що ракети Україна зможе отримати не раніше кінця квітня. Він також зазначив, що це буде оптимістичний сценарій.

За словами дипломата, коаліційні переговори у більшості випадків тривають не менш як два місяці, однак також можуть затягнутися.

Тобто це означатиме, що цей уряд, який зараз є, виконуватиме обов'язки до того часу… Це означає, що майбутні майже пів року, швидше за все, нічого не відбуватиметься. Що буде через пів року з огляду на те, що відбуватиметься в Америці і таке інше, — не хочеться, чесно кажучи, на кавовій гущі ворожити сьогодні, — наголосив Андрій Мельник. Поширити

Як відомо, чинник німецький канцлер Олаф Шольц категорично відмовляється передавати Україні Taurus, хоча у Німеччині його неодноразово закликали до ухвалення цього рішення.