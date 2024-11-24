Коли Україна отримає ракети Taurus — пояснення дипломата

На переконання експосла України у ФРН Андрія Мельника, Німеччина передасть Україні далекобійні ракети Taurus, якщо на дострокових виборах переможе Християнсько-демократичний союз, а його лідер Фрідріх Мерц стане канцлером.
Головні тези:
- Фрідріх Мерц багато разів висловлювався про надання Україні ракет Taurus, як про важливий крок у підтримці країни.
- Імовірність того, що Мерц стане канцлером, наразі є вкрай високою.
- Чинний німецький лідер Олаф Шольц відмовляється передавати ракети Taurus Україні, не зважаючи на заклики та прохання.
В України все ще є шанс на отримання Taurus
Український дипломат звертає увагу на те, що Мерц, який, цілком ймовірно, стане канцлером, багато разів заявляв про потребу передати Україні ракети Taurus.
Що важливо розуміти, ймовірність того, що Мерц стане новим німецьким лідером станом на сьогодні вкрай висока.
На думку дипломата, цього не станеться лише у разі чогось непередбачуваного.
Коли Україна може отримати Taurus
Андрій Мельник звертає увагу на те, що дострокові вибори в Німеччині призначені на 23 лютого.
Де-факто це означає, що ракети Україна зможе отримати не раніше кінця квітня. Він також зазначив, що це буде оптимістичний сценарій.
За словами дипломата, коаліційні переговори у більшості випадків тривають не менш як два місяці, однак також можуть затягнутися.
Як відомо, чинник німецький канцлер Олаф Шольц категорично відмовляється передавати Україні Taurus, хоча у Німеччині його неодноразово закликали до ухвалення цього рішення.
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