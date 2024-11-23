Не Байден. Хто насправді гальмував надання ATACMS для України
Категорія
Політика
Дата публікації

Не Байден. Хто насправді гальмував надання ATACMS для України

Салліван
Джерело:  Atlantic Council

Голова комітету у закордонних справах Палати представників Конгресу США Майкл Маккол розповів, через кого конкретно Україна так довго не могла отримати американські далекобійні ракети ATACMS.

Головні тези:

  • Блокування постачання ракет ATACMS для України відбувалося через неквапливість деяких членів команди Байдена.
  • Американські ракети ATACMS мають стратегічне значення для обороноздатності України.
  • Україна наразі може мати приблизно 50 тактичних ракет ATACMS.

Салліван не надто поспішав з реалізацією доленосного рішення щодо України

На переконання американського конгресмена, саме ракети ATACMS можуть дати ЗСУ шанс змінити хід війни.

Те, що ми зараз бачимо, — це майже контрнаступ. Україна, я вважаю, потребує ATACMS, тому що, якщо і коли настане момент, коли буде оголошено про припинення вогню і розпочнуться переговори, Україна повинна бути в максимально сильній позиції з найбільшою кількістю важелів, щоб отримати найкращі переговори за столом.

Майкл Маккол

Майкл Маккол

Голова комітету у закордонних справах Палати представників Конгресу США

Політик також не приховує: рішення щодо надання ракет ATACMS було дуже розтягнуте у часі через повільність Джейка Саллівана та американської Ради національної безпеки.

Варто зазначити, що про це раніше ніхто публічно не говорив.

Як вважає Маккол, саме ATACMS можуть дати Києву важіль впливу за столом переговорів.

Без ATACMS у них не було б такого важеля. Краще пізно, ніж ніколи. Хотілося б, щоб це сталося раніше, — додав конгресмен.

Скільки ракет ATACMS може бути у розпорядженні України

Як вдалося дізнатися журналістам The Times, Сили оборони України станом на сьогодні можуть мати близько 50 американських тактичних ракет ATACMS.

Що важливо розуміти, ці американські ракети настільки високо цінуються в усьому світі, що США експортували їх багатьом своїм союзникам.

Насамперед йдеться про Австралію, Південну Корею, Румунію, Грецію, Туреччину, Польщу та Марокко.

Редакція видання стверджує, що наразі Україна знаходиться в кінці цього списку.

Хоча Пентагон не надав жодних даних, вважається, що у київського уряду на сьогодні є близько 50 ракет, — сказано в повідомленні.

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Путін нахабно бреше про нову російську ракету "Орєшнік"
Путін
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Путін у розпачі. Сікорський проаналізував дії диктатора
Сікорський
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Ми зрадили Україну. У Конгресі США виступили з відвертим зізнанням
Майкл Маккол

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?