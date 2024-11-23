Не Байден. Хто насправді гальмував надання ATACMS для України

Голова комітету у закордонних справах Палати представників Конгресу США Майкл Маккол розповів, через кого конкретно Україна так довго не могла отримати американські далекобійні ракети ATACMS.
Головні тези:
- Блокування постачання ракет ATACMS для України відбувалося через неквапливість деяких членів команди Байдена.
- Американські ракети ATACMS мають стратегічне значення для обороноздатності України.
- Україна наразі може мати приблизно 50 тактичних ракет ATACMS.
Салліван не надто поспішав з реалізацією доленосного рішення щодо України
На переконання американського конгресмена, саме ракети ATACMS можуть дати ЗСУ шанс змінити хід війни.
Політик також не приховує: рішення щодо надання ракет ATACMS було дуже розтягнуте у часі через повільність Джейка Саллівана та американської Ради національної безпеки.
Варто зазначити, що про це раніше ніхто публічно не говорив.
Як вважає Маккол, саме ATACMS можуть дати Києву важіль впливу за столом переговорів.
Скільки ракет ATACMS може бути у розпорядженні України
Як вдалося дізнатися журналістам The Times, Сили оборони України станом на сьогодні можуть мати близько 50 американських тактичних ракет ATACMS.
Що важливо розуміти, ці американські ракети настільки високо цінуються в усьому світі, що США експортували їх багатьом своїм союзникам.
Насамперед йдеться про Австралію, Південну Корею, Румунію, Грецію, Туреччину, Польщу та Марокко.
Редакція видання стверджує, що наразі Україна знаходиться в кінці цього списку.
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