Не Байден. Хто насправді гальмував надання ATACMS для України

Голова комітету у закордонних справах Палати представників Конгресу США Майкл Маккол розповів, через кого конкретно Україна так довго не могла отримати американські далекобійні ракети ATACMS.

Салліван не надто поспішав з реалізацією доленосного рішення щодо України

На переконання американського конгресмена, саме ракети ATACMS можуть дати ЗСУ шанс змінити хід війни.

Те, що ми зараз бачимо, — це майже контрнаступ. Україна, я вважаю, потребує ATACMS, тому що, якщо і коли настане момент, коли буде оголошено про припинення вогню і розпочнуться переговори, Україна повинна бути в максимально сильній позиції з найбільшою кількістю важелів, щоб отримати найкращі переговори за столом. Майкл Маккол Голова комітету у закордонних справах Палати представників Конгресу США

Політик також не приховує: рішення щодо надання ракет ATACMS було дуже розтягнуте у часі через повільність Джейка Саллівана та американської Ради національної безпеки.

Варто зазначити, що про це раніше ніхто публічно не говорив.

Як вважає Маккол, саме ATACMS можуть дати Києву важіль впливу за столом переговорів.

Без ATACMS у них не було б такого важеля. Краще пізно, ніж ніколи. Хотілося б, щоб це сталося раніше, — додав конгресмен. Поширити

Скільки ракет ATACMS може бути у розпорядженні України

Як вдалося дізнатися журналістам The Times, Сили оборони України станом на сьогодні можуть мати близько 50 американських тактичних ракет ATACMS.

Що важливо розуміти, ці американські ракети настільки високо цінуються в усьому світі, що США експортували їх багатьом своїм союзникам.

Насамперед йдеться про Австралію, Південну Корею, Румунію, Грецію, Туреччину, Польщу та Марокко.

Редакція видання стверджує, що наразі Україна знаходиться в кінці цього списку.