Не Байден. Кто на самом деле тормозил предоставление ATACMS для Украины

Глава комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Майкл Маккол рассказал, из-за кого конкретно Украина так долго не могла получить американские дальнобойные ракеты ATACMS.

Салливан не слишком торопился с реализацией судьбоносного решения

По мнению американского конгрессмена, именно ракеты ATACMS могут дать ВСУ шанс изменить ход войны.

То, что мы сейчас видим, это почти контрнаступление. Украина, я считаю, нуждается в ATACMS, потому что если и когда наступит момент, когда будет объявлено о прекращении огня и начнутся переговоры, Украина должна быть в максимально сильной позиции с наибольшим количеством рычагов, чтобы получить лучшие переговоры за столом. Майкл Маккол Председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США

Политик также не скрывает, что решение о предоставлении ракет ATACMS долго не принималось из-за медлительности Джейка Салливана и американского Совета национальной безопасности.

Следует отметить, что об этом раньше никто публично не говорил.

Как считает Маккол, именно ATACMS могут дать Киеву рычаг влияния за столом переговоров.

Без ATACMS у них не было бы такого рычага. Лучше поздно, чем никогда. Хотелось бы, чтобы это произошло раньше, — добавил конгрессмен. Поделиться

Сколько ракет ATACMS может быть в распоряжении Украины

Как удалось узнать журналистам The Times, Силы обороны Украины по состоянию на сегодняшний день могут иметь около 50 американских тактических ракет ATACMS.

Что важно понимать, эти американские ракеты настолько высоко ценятся по всему миру, что США экспортировали их многим своим союзникам.

В первую очередь речь идет об Австралии, Южной Корее, Румынии, Греции, Турции, Польше и Марокко.

Редакция издания утверждает, что Украина находится в конце этого списка.