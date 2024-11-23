Не Байден. Кто на самом деле тормозил предоставление ATACMS для Украины

Глава комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Майкл Маккол рассказал, из-за кого конкретно Украина так долго не могла получить американские дальнобойные ракеты ATACMS.
Главные тезисы
- Блокировка поставок ракет ATACMS для Украины происходила из-за неторопливости некоторых членов команды Байдена.
- Американские ракеты ATACMS имеют стратегическое значение для обороноспособности Украины.
- Украина может иметь в своем распоряжении приблизительно 50 тактических ракет ATACMS.
Салливан не слишком торопился с реализацией судьбоносного решения
По мнению американского конгрессмена, именно ракеты ATACMS могут дать ВСУ шанс изменить ход войны.
Политик также не скрывает, что решение о предоставлении ракет ATACMS долго не принималось из-за медлительности Джейка Салливана и американского Совета национальной безопасности.
Следует отметить, что об этом раньше никто публично не говорил.
Как считает Маккол, именно ATACMS могут дать Киеву рычаг влияния за столом переговоров.
Сколько ракет ATACMS может быть в распоряжении Украины
Как удалось узнать журналистам The Times, Силы обороны Украины по состоянию на сегодняшний день могут иметь около 50 американских тактических ракет ATACMS.
Что важно понимать, эти американские ракеты настолько высоко ценятся по всему миру, что США экспортировали их многим своим союзникам.
В первую очередь речь идет об Австралии, Южной Корее, Румынии, Греции, Турции, Польше и Марокко.
Редакция издания утверждает, что Украина находится в конце этого списка.
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