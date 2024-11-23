По мнению главы комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Майкла Маккола, Запад предал Украину, когда обещал ей гарантии безопасности после отказа от ядерного оружия, однако не смог защитить от вторжения РФ.
Главные тезисы
- Запад предал Украину, однако не хочет это признавать.
- Маккол предупредил Трампа касательно сложностей переговоров с Путиным.
- Политик не верит, что Владимир Зеленский согласится на территориальные уступки.
В Конгрессе США признают вину Запада относительно Украины
Как считает Майкл Маккол, союзники Киева должны будут создать специальный механизм принуждения для выполнения Россией соглашения о завершении войны.
Политик обратил внимание на то, что отсутствие такого механизма в Будапештском меморандуме является "наибольшим грехом и слабостью":
По его словам, если когда-нибудь снова начнутся переговоры, необходимо обеспечить их выполнение, а не просто давать пустые обещания.
Маккол озвучил предупреждение для Трампа
Американский конгрессмен напомнил, что новый президент Дональд Трамп в ходе телефонных переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным призвал его не идти на эскалацию.
Несмотря на это, нелегитимный президент РФ проигнорировал просьбу американского лидера.
Учитывая такое поведение диктатора, несложно догадаться, что переговорный процесс будет очень сложным, потому что Путин хочет получить всю Украину.
Как считает Маккол, украинскому лидеру Владимиру Зеленскому будет сложно пойти на территориальные уступки "без революции".
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