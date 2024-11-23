Путин нагло лжет о новой российской ракете "Орешник"

Российский диктатор Владимир Путин публично восхваляет баллистическую ракету "Орешник", которой страна-агрессорка РФ ударила по Украине 21 ноября. Команда ISW отмечает, что в его заявлениях больше лжи и выдумок, чем реальных фактов.
Главные тезисы
- Путин преувеличивает возможности ракеты "Орешник" для давления на Запад и Украину.
- Эта МБР является модернизацией РС-26 "Рубеж", а не новым образцом оружия.
- Украинская разведка считает "Орешник" кодовым названием проекта ракеты "Кедр", разработанной на базе "Ярс".
Российская ложь об "Орешнике"
Американский Институт изучения войны озвучил предположение, что лживые заявления Путина можно считать еще одним элементом информационной войны, в ходе которой диктатор гиперболизирует возможности России для давления на Запад и Украину.
Как известно, нелегитимный президент РФ ранее утверждал, что "Орешник", дескать, базируется на передовых технологиях.
Кроме того, он уверял, что эта ракета не модернизация советских ракет и уже готовится к серийному производству.
По словам командующего Ракетными войсками РФ генерала-полковника Сергея Каракаева, указанное МБР может поражать цели по всей Европе и "не имеет аналогов в мире".
Российская ракета "Орешник". Что о ней известно
Что важно понимать, не только украинские, но и иностранные медиа пришли к выводу, что на самом деле "Орешник" не является принципиально новым оружием.
Согласно данным Минобороны США, фактически речь идет о ракете средней дальности, разработанной на базе межконтинентальной ракеты РС-26 "Рубеж".
Спикер американского оборонного ведомства Сабрина Сингх обратила внимание на то, что предыдущие российские атаки использовали ракеты с большими боеголовками.
Главное управление разведки Украины 22 ноября сообщило, что "Орешник" — это кодовое название проекта ракеты "Кедр", разработанной на основе МБР "Ярс".
По словам начальника ГУР генерал-лейтенант Кирилла Буданова, разработка "Кедра" продолжается с 2018-2019 годов.
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