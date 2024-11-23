Путин нагло лжет о новой российской ракете "Орешник"

Российский диктатор Владимир Путин публично восхваляет баллистическую ракету "Орешник", которой страна-агрессорка РФ ударила по Украине 21 ноября. Команда ISW отмечает, что в его заявлениях больше лжи и выдумок, чем реальных фактов.

Российская ложь об "Орешнике"

Американский Институт изучения войны озвучил предположение, что лживые заявления Путина можно считать еще одним элементом информационной войны, в ходе которой диктатор гиперболизирует возможности России для давления на Запад и Украину.

Как известно, нелегитимный президент РФ ранее утверждал, что "Орешник", дескать, базируется на передовых технологиях.

Кроме того, он уверял, что эта ракета не модернизация советских ракет и уже готовится к серийному производству.

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По словам командующего Ракетными войсками РФ генерала-полковника Сергея Каракаева, указанное МБР может поражать цели по всей Европе и "не имеет аналогов в мире".

Российская ракета "Орешник". Что о ней известно

Что важно понимать, не только украинские, но и иностранные медиа пришли к выводу, что на самом деле "Орешник" не является принципиально новым оружием.

Согласно данным Минобороны США, фактически речь идет о ракете средней дальности, разработанной на базе межконтинентальной ракеты РС-26 "Рубеж".

Спикер американского оборонного ведомства Сабрина Сингх обратила внимание на то, что предыдущие российские атаки использовали ракеты с большими боеголовками.

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Главное управление разведки Украины 22 ноября сообщило, что "Орешник" — это кодовое название проекта ракеты "Кедр", разработанной на основе МБР "Ярс".

По словам начальника ГУР генерал-лейтенант Кирилла Буданова, разработка "Кедра" продолжается с 2018-2019 годов.