Путін нахабно бреше про нову російську ракету "Орєшнік"

Російський диктатор Володимир Путін публічно вихваляє балістичну ракету "Орєшнік", якою країна-агресорка РФ вдарила по Україні 21 листопада. Команда ISW наголошує, що в його заявах більше брехні та вигадок, аніж реальних фактів.

Російська брехня про “Орєшнік”

Американський Інституту вивчення війни озвучив припущення, що брехливі заяви Путіна можна вважати ще одним елементом інформаційної війни, під час якої диктатор гіперболізує можливості Росії задля тиску на Захід і Україну.

Як відомо, нелегітимний президент РФ раніше стверджував, що "Орєшнік", мовляв, базується на передових технологіях.

Окрім того, він запевняв, що ця ракета не є модернізацією радянських ракет і вже готується до серійного виробництва.

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За словами командувача Ракетних військ РФ генерала-полковника Сергія Каракаєва, вказана МБР може вражати цілі по всій Європі та “не має аналогів у світі”.

Російська ракета “Орєшнік”. Що про неї відомо

Що важливо розуміти, не лише українські, а й іноземні медіа дійшли висновку, що насправді "Орєшнік" не є принципово новою зброєю.

Згідно з даними Міноборони США, фактично йдеться про ракету середньої дальності, яку розробили на базі міжконтинентальної ракети РС-26 "Рубіж".

Спікерка американського оборонного відомства Сабріна Сінгх звернула увагу на те, що попередні російські атаки використовували ракети з більшими боєголовками.

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Головне управління розвідки України 22 листопада повідомило, що "Орєшнік" — це кодова назва проекту ракети "Кедр", розробленої на основі МБР "Ярс".

За словами начальника ГУР генерал-лейтенант Кирила Буданова, розробка "Кедра" триває з 2018-2019 років.