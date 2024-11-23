По убеждению шефа польской дипломатии Радослава Сикорского, последние решения нелегитимного президента РФ Владимира Путина на фоне войны России против Украины являются признаком отчаяния.

Путин паникует, потому что не может выиграть войну

Журналисты поинтересовались у главы МИД Польши, расценивает ли он недавний российский удар по Днепру новой баллистической ракетой как эскалацию в войне.

Сикорский обратил внимание, что "есть много шума вокруг того, что именно ударило по Украине".

Россия использует баллистические ракеты в ходе всей войны. Это, конечно, с одной стороны было бы эскалацией и сигналом, а с другой — проявлением отчаяния. Путин в отчаянии, потому что не может выиграть эту войну. Радослав Сикорский Глава МИД Польши

По словам дипломата, по состоянию на сегодняшний день трудно не заметить, что "российская экономика переживает стресс".

Радослав Сикорский добавил, что в его распоряжении есть информация о дезертирстве среди российских солдат, а привлечение солдат КНДР к войне против Украины на стороне РФ не является проявлением силы со стороны Путина.

Удар России по Днепру ракетой "Орешник". Что известно об этой ракете

Недавно Пентагон официально подтвердил, что де-факто речь идет о ракете средней дальности, разработанной на базе межконтинентальной ракеты РС-26 "Рубеж".

Представитель Минобороны США Сабрина Сингх подчеркнула, что предыдущие российские атаки использовали ракеты с большими боеголовками.

Согласно данным украинской военной разведки, "Орешник" — это кодовое название проекта ракеты "Кедр", разработанной на основе МБР "Ярс".

Начальник ГУР генерал-лейтенант Кирилл Буданов также добавил, что разработка "Кедра" продолжается с 2018-2019 годов.

Несмотря на публичную ложь российского диктатора Владимира Путина, ракета “Орешник” не демонстрирует новых российских возможностей.