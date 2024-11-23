Путін у розпачі. Сікорський проаналізував дії диктатора
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Путін у розпачі. Сікорський проаналізував дії диктатора

Сікорський
Джерело:  Голос Америки

На переконання шефа польської дипломатії Радослава Сікорського, останні рішення нелегітимного президента РФ Володимира Путіна на тлі війни Росії проти України є підтвердженням того, що він знаходиться у розпачі.

Головні тези:

  • Російська економіка переживає стрес, а дезертирство серед російських солдатів набирає обертів.
  • Ракета “Орєшнік” не демонструє нових російських можливостей, а просто є модифікацією вже існуючої технології.

Путін панікує, бо не може виграти війну

Журналісти поцікавилися в очільника МЗС Польщі, чи розцінює він нещодавній російський удар по Дніпру новою балістичною ракетою як ескалацію у війні.

Сікорський звернув увагу на те, що "є багато шуму навколо того, що саме вдарило по Україні".

Росія використовує балістичні ракети у ході усієї війни. Це, звісно, з одного боку було б ескалацією і сигналом, а з іншого — виявом розпачу. Путін у розпачі, бо не може виграти цю війну.

Радослав Сікорський

Радослав Сікорський

Глава МЗС Польщі

За словами дипломата, станом на сьогодні важко не помітити, що "російська економіка переживає стрес".

Радослав Сікорський додав, що у його розпорядженні є інформація про дезертирство серед російських солдатів, а залучення солдатів КНДР до війни проти України на боці РФ не є виявом сили з боку Путіна.

Удар Росії по Дніпру ракетою “Орєшнік”. Що про неї відомо

Нещодавно Пентагон офіційно підтвердив, що де-факто мовиться про ракету середньої дальності, яку розробили на базі міжконтинентальної ракети РС-26 "Рубіж".

Речниця Міноборони США Сабріна Сінгх наголосила, що попередні російські атаки використовували ракети з більшими боєголовками.

Згідно з даними української воєнної розвідки, "Орєшнік" — це кодова назва проекту ракети "Кедр", розробленої на основі МБР "Ярс".

Начальник ГУР генерал-лейтенант Кирил Буданов також додав, розробка "Кедра" триває з 2018-2019 років.

Попри публічну брехню російського диктатора Володимира Путіна, ракета “Орєшнік” не демонструє нових російських можливостей.

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