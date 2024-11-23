На переконання шефа польської дипломатії Радослава Сікорського, останні рішення нелегітимного президента РФ Володимира Путіна на тлі війни Росії проти України є підтвердженням того, що він знаходиться у розпачі.
Головні тези:
- Російська економіка переживає стрес, а дезертирство серед російських солдатів набирає обертів.
- Ракета “Орєшнік” не демонструє нових російських можливостей, а просто є модифікацією вже існуючої технології.
Путін панікує, бо не може виграти війну
Журналісти поцікавилися в очільника МЗС Польщі, чи розцінює він нещодавній російський удар по Дніпру новою балістичною ракетою як ескалацію у війні.
Сікорський звернув увагу на те, що "є багато шуму навколо того, що саме вдарило по Україні".
За словами дипломата, станом на сьогодні важко не помітити, що "російська економіка переживає стрес".
Радослав Сікорський додав, що у його розпорядженні є інформація про дезертирство серед російських солдатів, а залучення солдатів КНДР до війни проти України на боці РФ не є виявом сили з боку Путіна.
Удар Росії по Дніпру ракетою “Орєшнік”. Що про неї відомо
Нещодавно Пентагон офіційно підтвердив, що де-факто мовиться про ракету середньої дальності, яку розробили на базі міжконтинентальної ракети РС-26 "Рубіж".
Речниця Міноборони США Сабріна Сінгх наголосила, що попередні російські атаки використовували ракети з більшими боєголовками.
Згідно з даними української воєнної розвідки, "Орєшнік" — це кодова назва проекту ракети "Кедр", розробленої на основі МБР "Ярс".
Начальник ГУР генерал-лейтенант Кирил Буданов також додав, розробка "Кедра" триває з 2018-2019 років.
Попри публічну брехню російського диктатора Володимира Путіна, ракета “Орєшнік” не демонструє нових російських можливостей.
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