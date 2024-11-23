Ми зрадили Україну. У Конгресі США виступили з відвертим зізнанням
Категорія
Політика
Дата публікації

Ми зрадили Україну. У Конгресі США виступили з відвертим зізнанням

Майкл Маккол
Джерело:  Atlantic Council

На переконання очільника комітету у закордонних справах Палати представників Конгресу США Майкла Маккола, Захід зрадив Україну, коли обіцяв їй гарантії безпеки після відмови від ядерної зброї, однак не зміг захистити від вторгнення РФ. 

Головні тези:

  • Захід зрадив Україну, однак не хоче це визнавати.
  • Маккол попередив Трампа щодо складнощів переговорів з Путіним.
  • Політик не вірить, що Володимир Зеленський погодиться на територіальні поступки.

У Конгресі США визнають провину Заходу щодо України

Як вважає Майкл Маккол, союзники Києва повинні будуть створити спеціальний механізм примусу з метою виконання Росією угоди про завершення війни.

Політик звернув увагу на те, що відсутність такого механізму в Будапештському меморандумі є "найбільшим гріхом і слабкістю":

Коли Україна здала всю свою зброю, що сталося після цього? Потім Росія рушила на Донбас, у Крим, без жодного примусу. І ми зрадили Україну. Світова арена, НАТО зрадили Україну в той момент.

Майкл Маккол

Майкл Маккол

Голова комітету у закордонних справах Палати представників Конгресу США

За його словами, якщо коли-небудь знову почнуться переговори, необхідно забезпечити їх виконання, а не просто давати пусті обіцянки.

Маккол озвучив попередження для Трампа

Американський конгресмен нагадав, що новий президент Дональд Трамп під час телефонних переговорів з російським диктатором Володимиром Путіним закликав його не йти на ескалацію.

Попри це, нелегітимний президент РФ проігнорував прохання американського лідера.

Враховуючи таку поведінку диктатора, неважко здогадатися, що переговорний процес буде дуже складним, тому що Путін хоче отримати всю Україну.

Як вважає Маккол, українському лідеру Володимиру Зеленському буде важко піти на територіальні поступки "без революції".

Я знаю, що обраний президент Трамп уявляє себе великим переговірником. Я думаю, що Путін — дуже, дуже розумна і хитра людина. Ніколи не варто його недооцінювати. Колись він був у КДБ, і він там назавжди, — попередив конгресмен.

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