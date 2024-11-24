В Україні влаштували хвилю диверсій з підривами проти силовиків

Що відомо про диверсії проти силовиків в Україні

Як повідомляють джерела у Нацполіції, одним із інцидентів став підрив військовослужбовця.

Біля його машини лежав пакет, поряд на дереві була закріплена камера, яка транслювала відео в режимі онлайн. Караульний, помітивши пакет, наблизився й нагнувся, після чого вибухівку дистанційно активували.

Поліція попереджає, що це не перший такий випадок. Усіх закликають не торкатися невідомих предметів і негайно викликати саперів за номером 102.

Ще один інцидент стався в середині листопада у Києві. Жінка повідомила про насильство з боку чоловіка на Печерському узвозі й заявила, що зачинилася у ванній. Коли поліція прибула, вона телефоном сказала, що двері квартири незачинені, й попросила зайти.

Щойно правоохоронці відчинили двері й ступили всередину, вони почули звук спрацювання чеки гранати. Встигнувши зачинити двері, вони уникнули вибуху, який стався в коридорі квартири. Ніхто не постраждав.

Вибух стався через механізм "розтяжки" із гранатою Ф-1. У квартирі нікого не було, а власники здавали її подобово. Жінка, яка телефонувала, не ідентифікована. Поширити

Також нещодавно в Дарницькому районі затримали 17-річного юнака, завербованого російськими спецслужбами. Він підірвав саморобний вибуховий пристрій і був причетний до підпалів відділень "Укрпошти" в Миколаєві та Одесі, а також готувався до нового теракту.

Ці дії є заздалегідь спланованими злочинами, спрямованими на дестабілізацію ситуації, залякування населення та підрив нормальної роботи правоохоронних органів, — заявили в поліції. Поширити

СБУ викрила неповнолітніх агентів ФСБ

Як встановило слідство, учасники групи готували масштабний теракт із численними жертвами на півдні країни.

Один із них уже здійснив вибух у Києві. У середині листопада 17-річний юнак заклав вибухівку біля будівлі державного органу. Пристрій, начинений цвяхами та шурупами, було дистанційно активовано.

Фото — СБУ

Правоохоронці задокументували дії зловмисника, що дозволило викрити мережу та встановити особи його спільників. Після теракту підозрюваний переховувався в орендованих квартирах у Києві, але згодом повернувся до Одеси для підготовки нових атак.

Під час спроби купівлі хімічних компонентів для вибухівки його затримали "на гарячому".

Разом із ним затримали ще двох спільників — 15-річного та 20-річного жителів Одеси. Вони брали участь у підпалах відділень "Укрпошти" в Одесі та Миколаєві.

Розслідування показало, що всі троє координувалися куратором з Росії, з яким зв’язалися через Telegram-канали, які пропонували "легкий заробіток". Теракти та виготовлення вибухівки здійснювалися за його інструкціями. Поширити