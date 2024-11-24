В Україні влаштували хвилю диверсій з підривами проти силовиків

Нацполіція зафіксувала випадки диверсій із використанням вибухових пристроїв, спрямованих проти силовиків.
Головні тези:
- Нацполіція України зафіксувала випадки диверсій та підривів проти силовиків з використанням вибухових пристроїв.
- Сплановані дії криміналів мають на меті дестабілізувати ситуацію, залякувати населення та підірвати роботу правоохоронних органів.
- Слідство встановило, що підозрювані були причетні до підпалів відділень “Укрпошти” та готувались до нових терактів.
- СБУ розкрила мережу неповнолітніх агентів ФСБ, які готували масштабний теракт з численними жертвами на півдні України.
- Правоохоронці документували дії зловмисників, що дозволило викрити мережу та затримати їх та їх куратора з Росії.
Що відомо про диверсії проти силовиків в Україні
Як повідомляють джерела у Нацполіції, одним із інцидентів став підрив військовослужбовця.
Біля його машини лежав пакет, поряд на дереві була закріплена камера, яка транслювала відео в режимі онлайн. Караульний, помітивши пакет, наблизився й нагнувся, після чого вибухівку дистанційно активували.
Поліція попереджає, що це не перший такий випадок. Усіх закликають не торкатися невідомих предметів і негайно викликати саперів за номером 102.
Ще один інцидент стався в середині листопада у Києві. Жінка повідомила про насильство з боку чоловіка на Печерському узвозі й заявила, що зачинилася у ванній. Коли поліція прибула, вона телефоном сказала, що двері квартири незачинені, й попросила зайти.
Щойно правоохоронці відчинили двері й ступили всередину, вони почули звук спрацювання чеки гранати. Встигнувши зачинити двері, вони уникнули вибуху, який стався в коридорі квартири. Ніхто не постраждав.
Також нещодавно в Дарницькому районі затримали 17-річного юнака, завербованого російськими спецслужбами. Він підірвав саморобний вибуховий пристрій і був причетний до підпалів відділень "Укрпошти" в Миколаєві та Одесі, а також готувався до нового теракту.
СБУ викрила неповнолітніх агентів ФСБ
Як встановило слідство, учасники групи готували масштабний теракт із численними жертвами на півдні країни.
Один із них уже здійснив вибух у Києві. У середині листопада 17-річний юнак заклав вибухівку біля будівлі державного органу. Пристрій, начинений цвяхами та шурупами, було дистанційно активовано.
Правоохоронці задокументували дії зловмисника, що дозволило викрити мережу та встановити особи його спільників. Після теракту підозрюваний переховувався в орендованих квартирах у Києві, але згодом повернувся до Одеси для підготовки нових атак.
Під час спроби купівлі хімічних компонентів для вибухівки його затримали "на гарячому".
Разом із ним затримали ще двох спільників — 15-річного та 20-річного жителів Одеси. Вони брали участь у підпалах відділень "Укрпошти" в Одесі та Миколаєві.
Двоє учасників перебувають під вартою, щодо неповнолітнього вирішується питання про відповідальність. Їм загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
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